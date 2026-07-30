Los campeones ocultos: la apuesta de México para competir en grande

Si queremos que México dé el salto hacia una economía de mayor valor agregado, ese salto tiene que ocurrir principalmente en las pequeñas y medianas empresas. No hay otra manera

¿Ha escuchado hablar de los Hidden Champions? Probablemente no, y eso es precisamente lo que los define. Son empresas que pocas personas conocen por su nombre, pero que dominan su nicho de mercado a nivel mundial con una precisión que las grandes corporaciones envidiarían. Una empresa que fabrica el componente específico que usan los mejores quirófanos del mundo. Otra que produce la resina exacta que requiere la industria aeroespacial. Otra más que desarrolla el software de trazabilidad que utilizan las cadenas de frío más sofisticadas del planeta. Nadie las menciona en los titulares, pero sin ellas, buena parte de la economía global se detendría.

Alrededor de cuatro mil empresas de este tipo existen en el mundo hoy. Cerca de la mitad tiene raíces en Alemania. ¿Y en México? Esa es exactamente la pregunta que Coparmex puso sobre la mesa durante la sexta edición de sus Juntas Internacionales 2026, celebradas bajo el título “Hidden Champions México: Cómo construir empresas líderes de nicho con impacto global”. Durante dos días, especialistas nacionales e internacionales compartieron experiencias, casos de éxito y rutas concretas para que más negocios mexicanos evolucionen hacia modelos de alta especialización con proyección internacional.

El punto de partida es una paradoja que vale la pena nombrar. México es hoy el décimo exportador mundial de mercancías. En 2025, las exportaciones superaron los 617 mil millones de dólares, de los cuales más de 534 mil millones tuvieron como destino Estados Unidos. Son números que impresionan. Y sin embargo, una parte importante de esas exportaciones sigue dependiendo de la mano de obra barata y del ensamble de componentes diseñados, patentados y valorados en otro país. Exportamos mucho, pero ¿exportamos suficiente valor nuestro?

Ahí está el reto que Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, señaló con claridad en el mensaje de clausura: “El siguiente paso para México es incorporar mayor contenido tecnológico, impulsar la innovación y lograr que más empresas compitan por conocimiento, especialización y valor agregado. El modelo Hidden Champions ofrece una ruta para lograrlo”. No es una consigna vacía. Es el reconocimiento de que competir únicamente por precio tiene un techo, y ese techo ya lo estamos tocando.

Las mipymes son el núcleo de este argumento. Representan más del 99.8 por ciento de las empresas del país y generan cerca del 70 por ciento del empleo nacional. Son, en términos prácticos, la economía real de México: la que da trabajo en los municipios medianos, la que sostiene a las familias de clase media, la que puede crecer o colapsar dependiendo del entorno que encuentre. Si queremos que México dé el salto hacia una economía de mayor valor agregado, ese salto tiene que ocurrir principalmente en las pequeñas y medianas empresas. No hay otra manera.

¿Y cómo se construye un Hidden Champion? Las Juntas Internacionales 2026 identificaron con claridad los elementos que distinguen a estas organizaciones. Primero, la especialización: concentrarse en un nicho específico donde la empresa pueda ser genuinamente la mejor, en lugar de intentar hacer de todo y terminar siendo mediocre en todo. Segundo, la relación con el cliente: las empresas que alcanzan posiciones de liderazgo no solo venden productos, acompañan a sus clientes, resuelven sus problemas más complejos y construyen vínculos de confianza que se vuelven prácticamente irrompibles. Tercero, el talento: la formación dual, el aprendizaje continuo y el desarrollo de personal altamente calificado no son lujos, son la infraestructura invisible que sostiene la competitividad de largo plazo.

Hay un elemento que apareció en varias mesas y que merece atención especial: los clústeres industriales. La idea es simple y poderosa. Cuando empresas de un mismo sector o cadena de valor se concentran en un territorio y colaboran entre sí, la transferencia de experiencia se acelera, los estándares suben, los ecosistemas de proveeduría se especializan y toda la región se vuelve más competitiva. No es casualidad que la mitad de los Hidden Champions del mundo tengan raíces alemanas: Alemania lleva décadas construyendo esos ecosistemas de manera deliberada y sistemática.

El nearshoring añade urgencia a esta conversación. La reconfiguración del comercio internacional abre para México una oportunidad histórica, pero aprovecharla requiere más que recibir inversión extranjera en parques industriales. Requiere que las empresas mexicanas sean capaces de integrarse como proveedores de valor real en esas cadenas, no solo como mano de obra o arrendadores de espacio. La vinculación entre grandes corporativos y mipymes que eleve estándares y facilite su incorporación a cadenas internacionales de suministro no es opcional: es la diferencia entre que el nearshoring transforme estructuralmente a México o que simplemente lo utilice.

Coparmex fue clara al concluir el encuentro: consolidar un Estado de Derecho, garantizar certeza jurídica, seguridad, infraestructura moderna, energía suficiente y competitiva, así como talento especializado, serán determinantes para que más empresas mexicanas puedan crecer en esta dirección. Sin esas condiciones de base, el modelo Hidden Champions seguirá siendo una aspiración interesante pero difícilmente alcanzable para la mayoría.

México tiene el talento, tiene la ubicación y tiene la oportunidad. Lo que necesita ahora es la estrategia para convertir sus pequeñas y medianas empresas en los campeones ocultos que el mundo todavía no conoce, pero que pronto no podrá ignorar.