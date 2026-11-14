Los conflictos inacabables de Morena

En el ámbito nacional el pleito de Andy y Salinas Pliego por el huachicol, los posibles malos manejos de Octavio Oropeza en Infonavit, y la corrupción de Taddei en el INE y las discusiones sobre su reemplazo, sobresalen por encima de varios más

Es impresionante la cantidad de conflictos que a diario brotan en la 4T o su alrededor. El poder siempre va a ser un foco de atención y una fuente de disputas. En parte es por eso la atención que generan Morena y sus adláteres. Pero, al margen de esta segunda aseveración, lo cierto es que muchos de ellos resultan de la falta de oficio político, sobre todo a nivel local.

En el ámbito nacional el pleito de Andy y Salinas Pliego por el huachicol, los posibles malos manejos de Octavio Oropeza en Infonavit, y la corrupción de Taddei en el INE y las discusiones sobre su reemplazo, sobresalen por encima de varios más.

En el medio marismeño se observan las crecientes diferencias, cada vez más rasposas, entre los aspirantes de Morena a la Alcaldía de Mazatlán, y los cotidianos asesinatos de mujeres en el municipio y de otros ciudadanos en pleno centro de la ciudad. En Culiacán, la incapacidad del Congreso del Estado para nombrar el sustituto de Juan de Dios Gámez y la cancelación del palenque de la Feria Ganadera. En Rosario, la ciudad está prácticamente sitiada por el crimen organizado. Lo mismo que Concordia. Y así.

El caso Taddei-INE es de proporciones mayúsculas y con derivaciones que pueden causar mayores conflictos. Más allá de la corrupción de la ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, la cual es vulgarmente escandalosa (y desalentadora porque generalmente se espera más honradez de una mujer), se ha puesto en duda, por parte de tirios y troyanos, la capacidad del instituto para llevar a cabo con limpieza y eficacia los comicios de 2027.

La oposición, tanto política como periodística, dudan del INE porque señalan la influencia que ha tenido Morena en sus nombramientos, en la reglamentación que favoreció la centralización de decisiones en su presidenta, y de numerosas decisiones que parecen favorecer al partido en el poder.

Morena, y particularmente la Presidenta Sheinbaum, piden que se investigue el manejo financiero, administrativo y político del Instituto desde su nacimiento porque dudan de su manejo apegado a ley, sobre todo en los periodos de Carlos Ugalde y Lorenzo Córdoba. Para gran número de columnistas de todo el País, Palacio Nacional y Morena con esa propuesta están levantando una columna de humo que busque desligar a Taddei del apoyo que recibió de Morena, específicamente de Durazo y López Obrador, para llegar a la presidencia del INE y concentrar las decisiones en ella. El dilema y las diferencias de Morena en el Congreso, particularmente entre el grupo obradorista y el monrealista, para intentar resolver la crisis del INE, es el nombrar a la nueva presidenta del INE de manera unilateral (posición del grupo duro), es decir, solo con los votos de la 4T, o consensuarla (postura del grupo negociador) con los partidos opositores.

Vistas las cosas desde la búsqueda de legitimidad, lo procedente en esta crisis sería que hubiese un acuerdo partidario en el Congreso para nombrar a una nueva o nuevo presidente del INE; sin embargo, Morena suele imponer la mayoría calificada que tiene en el Congreso para aprobar o desechar decisiones que ahí se toman. Si Morena confirma su costumbre, lo más probable es que ahonde la crisis del INE y, por lo tanto, ponga en duda la credibilidad de las elecciones del próximo año, lo cual provocaría una fractura política mayor.

En Culiacán vemos como el Congreso del Estado no hace valer el artículo constitucional donde se establece que después de seis meses en una alcaldía provisional debe nombrarse un nuevo o nueva titular, pero guarda silencio cómplice con el Cabildo cuando éste sostiene, de manera ilegal y absurda, que “había un acuerdo” entre ellos para decidir lo procedente, lo cual puede incluir que se llame al regreso a Juan de Dios Gámez.

Vemos nuevamente que, en medio de una enorme crisis de credibilidad, (y aquí no importa que Morena vaya adelante en las encuestas para ganar la gubernatura en Sinaloa) el partido en el poder defiende una postura totalmente anticonstitucional, lo cual raya tanto en la prepotencia como en la ceguera política.

Es posible que tal maniobra tenga que ver con los juegos de presión y jaloneos que los diferentes grupos de poder de interés de Morena (particularmente el rochista, el de la Gobernadora y el de Imelda Castro) sostienen en la definición de candidatos y manejo de recursos para las elecciones de 2027, si es así, refuerzan la extendida idea de que a Morena no le importa gran cosa la legalidad.

El fuego amigo, sobre todo después de que se amenazó a un familiar de la Alcaldesa de Mazatlán con una cabeza decapitada que se abandonó a las puertas del Palacio Municipal, ha subido de tono por parte de algunos aspirantes a sustituir a Estrella Palacios. Ahí no ha habido el suficiente oficio político, o por lo menos atención, de ninguna de las jefas o jefes políticos de los grupos que se disputan el poder de Morena en Sinaloa para atemperar las disputas y evitar fracturas.

Finalmente, en Escuinapa, Rosario y Concordia la gente vive en la angustia permanente ante el enorme poder del crimen organizado. ¿Cómo van a votar ahí el próximo año?