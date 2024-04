Los debates, tal cual, sirven para medir los conocimientos de los participantes acerca de la realidad nacional, así como el temple que tienen para responder a los cuestionamientos de sus adversarios, todo lo cual, sirve para ganar espacios y tiempos en los medios de comunicación, lo cual, puede a la vez, impactar en la tendencia de las encuestas, consecuencia que le urge a la candidata Xóchitl Gálvez.

Sin eventos de trascendencia que desvíen la atención del público, hoy 28 de abril a las ocho de la noche, se realizará el segundo encuentro entre las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República; dicho debate, lleva como hilos conductores los siguientes temas: crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad y cambio climático y desarrollo sustentable; de todos ellos, los de peores calificaciones de la actual administración, son los relativos a la creación de políticas públicas y resultados positivos para atenuar los efectos del cambio climático e impulsar el fomento del desarrollo integral, dentro de cuyas acciones, está el respeto y la conservación del medio ambiente, algo que por cierto, no es de interés prioritario para el gobierno de la 4T, lo cual, se ejemplifica con los destrozos causados por la construcción de espacios para el llamado Tren Maya y más cerca de nosotros, el manifiesto deterioro de las playas, así como el arrasamiento de espacios verdes para darle paso a un crecimiento urbano descocado.

A este segundo debate, Claudia Sheinbaum llega con la confianza y la tranquilidad que imbuye el hecho de seguir dominando las encuestas con un amplio margen sobre su adversaria Xóchitl Gálvez, mismo que, por cierto, no le da el ánimo necesario para romper con la percepción de que sus acciones están sometidas a los dictados de su líder político, el Presidente de la República, y que en su momento, el ejercicio del poder gubernamental estará en Palacio Nacional y no en La Chingada, lugar en el que se refugiará su antecesor. Creo que a Claudia no le escucharemos nada nuevo y que, por el contrario, continuará en su postura de defender hasta la ignominia, los resultados de la gestión de Andrés Manuel.

Por el lado de Xóchitl, será la interviniente que actuará con mayor presión, ya que de acuerdo a la numeralia de las encuestas, se refleja estancada en los treinta y algo de preferencias de los encuestados, muy lejos de las expectativas iniciales que levantó su postulación; veremos qué sorpresa nos puede dar, derivada de su posicionamiento, de que mandará a volar todo lo que le hemos visto, para presentarse tal y como es, pero sobre todo, por la necesidad de tejer una presentación con un fondo contundente, que por lo menos, gane los titulares de los medios de comunicación, que le den un mentís a la versión de que este arroz ya se coció.

Y bueno, en cuanto a Jorge Álvarez Máynez, él estará en lo suyo, cómodo en su conciencia de que las probabilidades de llevarse el triunfo electoral, son prácticamente nulas y que su papel en esta contienda, en lo ideal, es conseguir un 10 por ciento de las preferencias del electorado, con el propósito de que se conviertan en los votos necesarios para asegurar la sobrevivencia de su partido, con todo lo que ello implica en recursos financieros y en el reparto de posiciones plurinominales.

Los debates, tal cual, sirven para medir los conocimientos de los participantes acerca de la realidad nacional, así como el temple que tienen para responder a los cuestionamientos de sus adversarios, todo lo cual, sirve para ganar espacios y tiempos en los medios de comunicación, lo cual, puede a la vez, impactar en la tendencia de las encuestas, consecuencia que le urge a la candidata Xóchitl Gálvez. ¡Buenos días!