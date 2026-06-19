‘Los Dueños del Norte’, un libro

En su libro Los Dueños del Norte, Roberta Garza ofrece un testimonio valiente y único sobre la oligarquía de Monterrey, y lo hace desde dentro, donde ella nació y se crió. Su testimonio es un ejercicio crítico de una forma de ser y de articular el poder económico, político, cultural y religioso que todavía se hace presente en su ciudad natal.

Roberta Garza (Monterrey, N. L., 1966), regiomontana de cepa e integrante de una de las familias más poderosas de su ciudad natal, tomó la decisión, no fue fácil para ella, de hacer pública y compartir “la historia no contada del poder en Monterrey”, que es el subtítulo de su libro Los dueños del Norte (Planeta, México, 2026). En su testimonio, que no es autobiografía, pero tiene muchos rasgos de esta, ofrece una mirada, desde dentro, de cómo se concibe a sí misma la oligarquía de Monterrey, de cómo ve la vida y su papel en la sociedad, desde su condición de “dueños” del dinero, pero también de la vida de los otros. Ellos saben lo que les conviene, pero también a los demás. Ofrece una disección, fina y profunda, de una sociedad que se construyó al amparo de dos hermanos, Eugenio (Monterrey, 1892-1973) y Roberto Garza Sada (Monterrey, 1895-1979), este último su abuelo. Se asumen como católicos con responsabilidad social empresarial, y como benefactores de la comunidad. Y, al tiempo, también como los garantes de que, a su amparo y visión del mundo, también de la familia y la religión, la vida de Monterrey marche bien. Bajo su liderazgo y el de sus familias se estructura un entramado de poder que articula la economía, la política, la cultura y la religión, que construye la identidad de la ciudad que se ve a sí misma como el centro del progreso y el bienestar del País. Ellos son los constructores culturales de esa identidad, que permea a todas y todos. En ese gran marco, la autora profundiza en episodios, de los cuales aporta datos desconocidos, a partir de su propia experiencia y escucha, como la expulsión de la Compañía de Jesús de la ciudad por decisión de Eugenio Garza Sada, en contubernio con el Arzobispo de la ciudad.

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