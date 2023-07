sicairos6204@gmail.com

En tanto va a paso de tortuga el juicio contra el ex Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres por la compra irregular de luminarias con un costo de 400 millones de pesos, el actual Presidente Municipal, Édgar Augusto González Zataráin, implementa en Mazatlán el programa “Adopta una colonia” para la reconversión del sistema de alumbrado que dota de lámparas led a asentamientos humanos, con cero inversión de recursos públicos. El modelo, además de demostrar que las obras de beneficio popular se pueden hacer sin expoliar las finanzas del Ayuntamiento, es un ejemplo a seguir por otras comunas.

En este esquema los empresarios participan como donantes de las lámparas, el Ayuntamiento las instala, y la población resulta beneficiada con la iluminación de las calles y el consiguiente beneficio en seguridad pública, convivencia comunitaria y calidad de vida. Sorprendentemente ocurre en Mazatlán (¿dónde más podría ser?) el fraternal acompañamiento entre sector privado y los ciudadanos, acortándose la brecha entre dos segmentos que lejos de repelerse se complementan.

Lo interesante del caso es que en el gobierno de Édgar González emerge la innovación en la atención de la cosa pública acudiendo a horizontes nunca antes explorados. Resalta además por la circunstancia presente, a disposición de los juzgados, donde el anterior Alcalde burló las leyes de transparencia al firmar entre los años 2020 y 2022 seis contratos con la firma Azteca Lighting, sin licitar y por asignación directa, causándole al Ayuntamiento de Mazatlán un presunto daño patrimonial que asciende a 60 millones 880 mil 730 pesos.

A cambio de tales delitos asentados en el expediente 213/2023 Benítez Torres ha sido beneficiado con aplazamientos de las audiencias judiciales que ni siquiera han llegado al punto de vincularlo a proceso, como ya lo hizo un Juez de Control contra cuatro ex colaboradores del ex Alcalde, que son Nayla Adilene Velarde Narváez, ex Oficial Mayor del Ayuntamiento; José David Ibarra Olmeda, ex Director de Servicios Públicos; Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, ex Secretario de Obras Públicas, y el regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde.

En sentido contrario a esa justicia ralentizada que a los mazatlecos les causa el presentimiento de la posible impunidad dispensada a “El Químico”, las necesidades del alumbrado público en el puerto son abatidas con el modelo mencionado. Hasta el día de ayer la página de transparencia del Gobierno de Mazatlán registra 2,118 lámparas led instaladas con el esquema “Adopta una colonia”, a punto de rebasar las 2 mil 139 que Benítez Torres adquirió de manera opaca pagándolas en 400 millones 800 mil pesos.

Vale la pena mencionar algunos ejemplos: en noviembre de 2022 se benefició a los sectores Viva Progreso, con 53 lámparas y Puesta del Sol con 86 donadas por el empresario Guillermo Romero Rodríguez; La Foresta con 75, Azteca con 45, la 12 de Mayo con 25 y Pueblo Camacho con 40 aportadas en estos casos por Amado Guzmán; El Recreo, con 62 de Federico Domínguez Kelly; El Recodo con 117 de Jorge y Sergio Lizárraga; la Klein con 35 y Bahías con 13 de Mueblería Valdez, y Casas Económicas con 11 del arquitecto Raúl Ricardo Villavicencio.

En diciembre de 2022 el programa llegó a la Federico Velarde con 49 lámparas donadas por Fernando Letamendi Hass; López Mateos con 24 de Mauricio Aguilar Alemán y José Antonio Ceballos; La Riviera con 100 aportadas por el empresario hotelero Carlos Berdegué Sacristán; Santa Cecilia con 25 de Isaac Kelly Muñoz; Caleritas con 20 y El Aguaje de Costilla con 20 de Gustavo Soto; Colinas del Real con 20 y Valle Bonito con 110 de Raúl Ricardo Villavicencio; Porras con 22 de Ricardo Velarde Cárdenas; Telcoyonqui con 28 de Óscar Peraza y Estero con 122 de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Mazatlán.

De enero a marzo de 2023 resultaron favorecidos los sectores Francisco Labastida Ochoa, Ampliación Lico Velarde, Reforma, Loma Bonita, Jardines de la Riviera, Francisco Solís, La Sirena, Lico Velarde, Lomas del Ébano, Fovissste Jabalíes, Arboledas Invies, Lomas del Guayabo y Veranos con un total de 803 lámparas instaladas que fueron donadas por Desarrollos Inmobiliarios Digac, Grupo SLL Arquitectos Juárez, Grupo Pueblo Bonito, Amado Guzmán, Carlos Berdegué Sacristán, Édgar Pérez Sánchez, Édgar Heriberto Pérez, Jorge Eduardo Aceves, Raúl Ricardo Villavicencio, Octavio Jorge Cortez, Adrián Bastidas Bernal y Lionzo Arámburo.

Modelos como este deben cundir a lo largo y ancho de la geografía sinaloense porque certifican que no todo son dineros de los erarios tratándose de solventar requerimientos de la población pues aparte de que no alcanzan los recursos públicos, rinden menos si van a las cuentas particulares de funcionarios corruptos. La creatividad que le mete Édgar González al desempeño del Gobierno de Mazatlán le viene como agua fresca en el desierto a la tantas veces saqueada Perla del Pacífico.