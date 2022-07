Los filántropos (3)

Por supuesto, en el mundo de hoy hay muchos “filántropos”, principalmente políticos y sus compinches, que se han hecho ricos tirando al canal público. Tienen mucho dinero que, de hecho, les han robado. Simplemente porque son ricos, a menudo se confunden en la mente del público con creadores reales: industriales legítimos, inventores, inversores y similares

Doug Casey:

No soy fan de ninguna de esas personas. Echemos un vistazo a Bill Gates. Aunque aparentemente no lo entiende, no tiene la obligación moral de devolver nada a la sociedad. ¿Por qué? Porque Microsoft, a pesar de sus numerosas fallas, creó una cantidad gigantesca de riqueza que posiblemente no habría existido sin ella. Debería usar ese capital para hacer que el mundo sea aún más rico, no arruinarlo en los países primitivos de ingeniería social.

Mire como ejemplo la famosa empresa Microsoft de Bill Gates para erradicar la malaria. Regaló millones de mosquiteros en África. A la mayoría de los africanos no les agradaban, no los usaban y los vendían en el mercado secundario para generar efectivo. Fue una pérdida de capital por parte de Gates.

Pero supongamos que lo consigue. Y gracias a él, 100 millones de africanos que habrían muerto de malaria sobreviven.

¿Cómo es que mantener con vida a más personas que no pueden mantenerse a sí mismas es un beneficio para nadie? Es probable que se conviertan en un lastre adicional para el mundo en general, y sus vecinos en particular. África no necesita más gente pobre. Necesita más riqueza y más gente rica.

Si realmente quisiera ayudar a la gente, habría intentado llevar sus negocios a África para que estas personas pudieran mantenerse a sí mismas y crear nueva riqueza, no solo mantenerse con vida para ser una carga adicional.

Por supuesto, en el mundo de hoy hay muchos “filántropos”, principalmente políticos y sus compinches, que se han hecho ricos tirando al canal público. Tienen mucho dinero que, de hecho, les han robado. Simplemente porque son ricos, a menudo se confunden en la mente del público con creadores reales: industriales legítimos, inventores, inversores y similares.

Cuando se usa la frase “devolver a la sociedad” (se ha vuelto bastante popular y suena justa) implica que se quita algo a la sociedad cuando se crea la riqueza. Es perverso. Da vuelta tanto a la economía como a la moralidad. Cuando estos idiotas dicen que están “devolviendo”, hacen que parezca que crear riqueza es una forma de robo.

Disipar capital dándolo a indigentes que no lo merecen no es loable. Al contrario, no es ético. Las personas que “necesitan” dinero, que no han hecho nada para merecerlo excepto tener malos hábitos o mala suerte, no deberían obtenerlo. Merecer a las personas es una mejor opción. Por supuesto, eso pide una definición de “merecer”, pero ese es un tema diferente.

En cualquier caso, todo el concepto de caridad está al revés.