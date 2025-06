Los legionarios pederastas siguen protegidos

Ante la negativa de las autoridades legionarias para reconocer la denuncia por violación realizada en 2017 en contra del padre Antonio María Cabrera, la familia decidió denunciar al sacerdote pederasta ante la Fiscalía del Edomex. Hoy, Cabrera se encuentra en prisión.

Los Legionarios de Cristo, la congregación fundada por el mexicano Marcial Maciel, sacerdote pederasta, violador, corruptor y con dos mujeres, sigue protegiendo a miembros de la congregación que abusaron de menores.

El pasado 11 de junio, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al sacerdote legionario Antonio María Cabrera, acusado de haber abusado de un menor.

La FGR entregó al sacerdote a la Fiscalía General del Estado de México, para presentarlo ante un Juez local por haber cometido el crimen de la violación de un menor entre los 6 y los 13 años, de 2003 a 2011.

En la acusación presentada por la víctima, con fechas precisas, se documentan tres de estas agresiones en 2004, 2007 y 2011. Los hechos fueron denunciados desde diciembre de 2024 ante el Ministerio Público y el 26 de mayo se giró la orden de aprehensión.

A Cabrera, que ha trabajado en la Universidad Anáhuac, el 13 de junio un Juez le dictó prisión preventiva justificada, que ahora cumple en el Penal de Barrientos en el Estado de México hasta que se defina su situación jurídica. El martes 17 de junio, una juez ratificó esta condición y lo vinculó a proceso.

La víctima habló por primera vez de la violencia a la que había sido sometido cuando tenía 17 años. En 2017, la madre de la víctima viajó a Roma y se entrevistó con el sacerdote legionario Florián Rodero y le expuso los hechos.

Este, de manera que no puede considerarse más que enfermiza, situación en la que se encuentran muchos de los actuales legionarios, le dijo que: “probable había sido una atracción muy puntual hacia su hijo y que no se preocupara, ya que seguramente no haría daño a ningún niño más”.

En 2022, la madre volvió a denunciar los hechos ante autoridades de los Legionarios de Cristo y en 2023, ante el Nuncio Apostólico en España, donde ahora vive la familia, pero no se le dijo del resultado de la investigación que supuestamente se había realizado.

Ella insistió con los legionarios para que se le informara sobre el avance de la investigación y al inicio de 2025 estos le dijeron que estaba en el Tribunal de la Rota de Madrid. Ante la negativa de las autoridades legionarias para reconocer los dolorosos hechos, que son contundentes, la familia decidió denunciar al sacerdote pederasta ante la Fiscalía General del Estado de México.

En este caso, como en otros, las autoridades de los Legionarios de Cristo se negaron a reconocer los hechos, como ha sido su patrón de conducta, heredado de su fundador. Ante este caso hay derecho a preguntarse: ¿cuántos pederastas más están hoy protegidos? ¿Cuándo estos dejarán de serlo? ¿Cuándo dirán toda la verdad? Tengo un amigo muy querido, mucho más joven que yo, que de niño fue violado sistemáticamente por tres sacerdotes legionarios.