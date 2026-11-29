Una persona de ambiente rural que goce de la literatura la pensará dos veces antes de dispararle al vecino por una rencilla doméstica. El niño de una colonia popular sabrá que el éxito no se mide por quien tenga un mejor vehículo. El joven que comprenda un texto escrito tiene más ánimos de estudiar una carrera que sepultarse en el laberinto de plomo de la serranía

Joseph Brodsky -poeta, Premio Nobel, ruso exiliado en Nueva York-, acuñó una frase: “Si mi país me mandara a la guerra, para mí sería muy difícil dispararle a un hombre que también hubiese leído un libro de Charles Dickens”.

Aquí palpita un significado más allá de lo evidente. Leer nos hermana. Más que revelarnos su grandeza propia, Brodsky menciona lo duro que sería atacar a un semejante capaz de compartir nuestra sensibilidad y facultad de asombro ante la letra impresa.

La persona que lee, accede a una realidad y un punto de referencia que le permite apreciar al mundo desde otra óptica. Quien lee un libro es una persona que ejercita tanto su imaginación como su capacidad de aprendizaje. Mantiene vivos los músculos de la creación y la acción. Se aleja a pasos agigantados del Alzheimer, del aburrimiento y la barbarie.

Una persona de ambiente rural que goce de la literatura la pensará dos veces antes de dispararle al vecino por una rencilla doméstica. El niño de una colonia popular sabrá que el éxito no se mide por quien tenga un mejor vehículo.

El joven que comprenda un texto escrito tiene más ánimos de estudiar una carrera que sepultarse en el laberinto de plomo de la serranía.

La inseguridad que ahora nos envuelve pone en entredicho a nuestras autoridades, pero también a nosotros mismos. ¿Qué hemos hecho con nuestra sociedad? ¿Hasta donde estamos en la permisibilidad y el mirar hacia otro lado ante el problema que ya nos asfixia?

Dicen que los mexicanos leemos dos libros al año; si al menos uno de ellos fuera la Biblia, otra sería nuestra cultura. Y no lo digo sólo por la fe o el deseo moralizante. Hay ateos notables que no dejan de lado la grandeza literaria e histórica de las crónicas del pueblo de Israel. Toda generación que se olvide del pasado corre el riesgo de repetirlo. Por algo los dictadores son los primeros en quemar libros y borrar a los escritores.

Quien lea “El Conde de Montecristo” sabrá de antemano las desventuras que la prisión trae consigo. “Madame Bovary”, de Gustave Flaubert, es una advertencia para quienes buscan una doble vida dentro del matrimonio. Si los jóvenes leyesen “Crimen y Castigo” entonces conocerían el horror que hizo a Raskólnikov confesar su asesinato.

Los libros que acabo de mencionar por largo tiempo han sido de lectura sencilla. Han sido leídos por personas ajenas al claustro y la academia.

Pero no sólo se necesita poner los libros al alcance de la gente y guiarla en la aventura de los textos. A veces, a quienes vivimos entramados en el hábito de la lectura, nos resulta difícil entender el vacío de quienes no lo han llenado con ciencia, deporte o una cultura moral a prueba de balas.

Ojo: no basta con leer. Es necesario sentido crítico y entendimiento desprejuiciado. No olvidemos que los campos de concentración fueron concebidos en uno de los países más cultos de Europa. El gas Ziklon B fue usado a pocos metros del árbol sembrado por Goethe y cerca de la catedral donde J. S. Bach estrenó sus conciertos de Brandenburgo.

Grandes políticos corruptos mexicanos eran cultos y amigos de escritores, hay intelectuales amargados y atragantados en la soberbia a los que incluso les molestan artículos propositivos como este.

El ejercicio de un criterio es necesario a la par de la lectura y una educación -o autoeducación- moral responsable y comprometida con los semejantes. No solo con el medio ambiental y las mascotas.