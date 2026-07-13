Los mejores documentales y series del semestre

De los documentales y series que vi durante el primer semestre de 2026, los que aquí menciono son los que considero los mejores

De los documentales y series que vi durante el primer semestre de 2026, los que aquí menciono son los que considero los mejores.

Cuadernos de La Habana. Gilberto Bosques en Cuba

México UNAM, 2025. Documental que dirige el actual Embajador de México en Cuba, Miguel Díaz Reynoso (Guadalajara, Jalisco, 1952), que ha investigado, junto con Elke Ziehl Loera, la vida de Gilberto Bosques (1892-1995), y en particular los años que pasó en Cuba como embajador de México.

Frida

Estados Unidos-México, 2024. Documental que dirige Carla Gutiérrez y guión de ella misma. Es una aproximación a la vida de Frida Kahlo a partir de que sea ella la que hable. La película se construye con fragmentos de diarios, cartas, ensayos, entrevistas y materiales de archivo que, articulados con una narración en primera persona, ofrecen una experiencia distinta a la de las biografías convencionales.

Un don nadie contra Putin

Dinamarca-República Checa-Alemania, 2025. Documental dirigido por David Borenstein y codirigido por Pavel Talankin. Talankin filma porque comprende que registrar lo que sucede es una forma de oponerse. Su cámara se vuelve archivo, testimonio y conciencia que registra el deterioro del entorno escolar al mismo tiempo que deja ver la angustia de quien sabe que cada imagen puede comprometer su seguridad. En 2026 ganó el Oscar como mejor documental de largometraje. Diez misiones fundadas por los jesuitas en la Sierra Tarahumara Chihuahua, México. En 2024, el documentalista argentino Sergio Raczko dirigió La Misión Jesuita de la Tarahumara (México – Argentina, 2024). Y entre 2025 y 2026 dio a conocer diez pequeños documentales sobre las misiones de: Carichí; Sisoguichi; Cerocahui; Churo; Pamachi; Guaguachiki; Papajichi; Cusárare; Arareko y Samachiki.

María Félix: La Doña

México, 2022. Serie de ocho capítulos dirigida por Mafer Suárez y guion de Larissa Andrade. Se recorre la infancia, juventud y madurez de María Félix, desde su formación en un entorno familiar rígido hasta su consolidación como un mito del cine. La serie no solo muestra a la estrella, sino a la mujer que se reinventa, para enfrentar una nueva vida en un ambiente patriarcal, competitivo, y se convierte en icono.

Juan Gabriel: debo,

puedo y quiero