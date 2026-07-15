Los mejores museos del semestre

De los museos que visité en el primer semestre de 2026, en distintas ciudades de México y de Sicilia, Italia, los 10 que menciono a continuación son los que me parecen los mejores.

De los museos que visité en el primer semestre de 2026, en distintas ciudades de México y de Sicilia, Italia, los 10 que menciono a continuación son los que me parecen los mejores.

1. Museo Sonora de la Revolución. Ciudad Obregón, Sonora. La base de la colección la empezó a reunir Francisco Obregón Tapia, hijo del General Álvaro Obregón, quien tenía un museo privado en su casa. Se ofrece una visión de la Revolución Mexicana que se centra en el estado de Sonora.

2. Museo Costumbrista de Sonora. Álamos, Sonora. Se exhiben dioramas, fotografías, utensilios, máquinas, carruajes, vestimenta y documentos que reflejan la vida cotidiana de Sonora, de manera particular del Siglo 19. Y se recrean ambientes históricos y domésticos.

3. Museo Histórico de Acapulco. Fuerte de San Diego, Acapulco, Guerrero. La exhibición abarca el conjunto de la historia de la región, se inicia con los primeros pobladores mesoamericanos, para después seguir con la Colonia, el comercio con Oriente, la piratería en el océano Pacífico, la lucha por la Independencia, y el siglo 19 y 20.

4. Museo Virreinal. En el convento del Siglo 16, San Miguel Zinacantepec, Estado de México. El museo cuenta con 20 salas donde se muestran esculturas y pinturas con temas religiosos de los siglos 16 al 19. Y también objetos y utensilios antiguos de uso cotidiano. Se exponen armas y armaduras del periodo colonial.

5. Sala Maya, Museo Nacional de Antropología. Ciudad de México. Se exponen piezas de la Cultura Maya, que abarca un periodo que va de 2000 a. C. hasta la llegada de los españoles, en el Siglo 16. La sala se organiza siguiendo criterios geográficos, están presentes todas las regiones; periodos cronológicos y temas claves: religión, poder político, arte funerario, astronomía y vida cotidiana.

6. Sala Mexica, Museo Nacional de Antropología. Ciudad de México. La colección se ha enriquecido sobre todo a partir de los descubrimientos que realiza el Programa de Arqueología Urbana, creado por el INAH en 1991, que trabaja, sobre todo, en el área del Centro Histórico, y más específicamente en el perímetro de lo que fue el centro ceremonial mexica, antes de la Conquista.

7. Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi. Siracusa, Sicilia, Italia. En 1780, el Obispo de la Diócesis de Siracusa fundó el museo. Se muestran objetos de la prehistoria en Sicilia; de las colonias de la Magna Grecia, durante el periodo jónico y dórico, y de los periodos helenístico y romano. La colección es muy rica y de extraordinario valor.

8. Galería Regional Palacio Bellomo. Siracusa, Sicilia, Italia. La pinacoteca tiene obras de extraordinaria calidad, que van del Siglo 4 al Siglo 19. Es notable la sección de artes decorativas con obras de plata, muebles, joyas, cerámica y la colección de belenes. La obra estrella es La anunciación (1474), de Antonello da Messina.

9. Colección de la Fundación Sicilia. Palermo, Sicilia, Italia. La exposición se organiza en las colecciones de Arqueología, Numismática, Filatelia, Escultura y Mayolica; y la Colección Giacomo Cuticchio, que es de marionetas. Hay frescos del Siglo 17 y la biblioteca. Los objetos de las colecciones son de gran calidad, y están expuestos en medio de una museografía muy buena.

10. Museo Arqueológico Regional “Antonino Salinas”. Palermo, Sicilia, Italia. El contenido del museo es extraordinario, de una riqueza enorme, se exhiben vestigios de las ciudades de la Magna Grecia desde el Siglo 6 a. C. Y los vestigios de ciudades romanas. Piezas de gran valor de la cultura fenicia. Es un museo inagotable, para visitar una y otra vez. Las piezas con su enorme valor histórico y artístico. La museografía es buena.