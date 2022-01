En muchas áreas de gobierno AMLO ha sido constantemente errático. Una de las razones de por qué ello ha sido así es su atropellada improvisación, es muy comentado que no consulta a quienes más saben. Uno de los campos donde el Presidente se ha visto profundamente desconocedor es en el campo de las relaciones internacionales. De sobra es sabido que lo que pasa fuera de México no le despierta gran interés. Y vaya que se nota.

Pero no es tan solo que no se interese en temas externos, sino que, como parte de lo mismo, desconoce los protocolos diplomáticos. Y precisamente por ello ha cometido numerosos errores en los nombramientos que ha hecho en esos terrenos.

El más visible de todos es que el cometió al nombrar a Quirino Ordaz Coppel como propuesta de su gobierno para representar al Estado mexicano en España.

Los expertos, ya sea ex diplomáticos, académicos o periodistas especializados, han dicho que una norma no escrita de la diplomacia internacional es que antes de hacer pública la propuesta y, por supuesto antes de que el país anfitrión dé su beneplácito y el Senado propio la confirme, el Gobierno que propone consulta, o por lo menos comenta, con el anfitrión qué se piensa sobre la persona sugerida.

Además de que eso no sucedió, en el caso de Quirino Ordaz estaba el hecho, y esto parece que ha sido lo más importante, de que las relaciones de México con España no están en su mejor momento como resultado de la petición de López Obrador de que España le pidiera perdón a nuestro País por los incontables excesos de la Conquista. España no aceptó el reclamo -ni lo va a aceptar- y la lentitud con la que ha tomado el caso del nuevo Embajador mexicano pareciera ser una forma de presión hacia AMLO para mostrarle políticamente su inconformidad.

Un problema más es que, tan solo el pasado miércoles, el macuspeño embistió nuevamente a empresas españolas que son sumamente importantes para la corona ibérica, tema que también está afectando las relaciones entre ambos países y la aceptación de Quirino.

Precisamente por desconocer los protocolos diplomáticos, y ser muy impulsivo en su toma de decisiones, AMLO sigue haciendo propuestas severamente cuestionadas.

Ya sucedió con la periodista Isabel Arvide, a quien nombró Cónsul en Estambul, que solo tenía el atributo de ser una de las comunicadoras más zalameras del inquilino de Palacio Nacional. Ahora la historia se repite con varias de las propuestas que hizo para nombrar embajadores y cónsules.

El panorama se complica porque, aparte del caso del historiador Pedro Salmerón, propuesto para ser Embajador en Panamá- quien es acusado de ser acosador sexual- los nombramientos de Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa González, ex gobernadores priistas de Sonora y Campeche, respectivamente, líderes priistas, como Alejandro Moreno, presidente del tricolor, y el Senador Miguel Ángel Osorio Chongo, amenazan con expulsar a sus colegas si aceptan los nombramientos.

Lo mismo declaró Moreno cuando se propuso a Quirino, y ahora se suma Osorio Chongo en los nuevos casos; es decir, dos jefes de corrientes priistas se unen a para entrar al juego de las presiones a AMLO. Evidentemente, los políticos del PRI recurren al escenario de los nombramientos diplomáticos como carta de negociación con López Obrador en otros campos.

Por otra parte, a Pavlovich, a diferencia de Quirino, la impugnan seriamente en Sonora, sobre todo las familias agraviadas por el caso de la Guardería AB, quienes acusan a la ex Gobernadora de haber protegido a dos de los copropietarios del negocio que atendía a los infantes que fueron víctimas del incendio. En contraste a Rubén Rocha, quien no hizo ningún señalamiento crítico al nombramiento de Quirino, Durazo declaró que no dejará de impugnar las irregularidades de la gestión de la ex Gobernadora y que no la va encubrir. Esta declaración se antoja meramente retórica porque el nuevo Gobernador de Sonora no va a intentar echar abajo la propuesta de su jefe político.

Andrés Manuel López Obrador sigue sosteniendo el nombramiento de Quirino Ordaz Coppel porque, eso sí, es obcecado o, si ustedes quieren, fiel a sus decisiones, y no parece que vaya declinar sus propuestas. Lo que no sabemos es hasta dónde va a llegar la negociación diplomática entre España y México, y saber si Quirino llega a Madrid y Pavlovich a Barcelona.