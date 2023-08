osunahi@hotmail.com

Según estudios de agrupaciones como la citada y otras encargadas de la demografía mundial, estiman que el 10 por ciento de la gente es zurda, lo cual, les significa una desventaja, ya que el manejo de las cosas está diseñado para las personas diestras. Sin embargo, en algunas actividades deportivas como el béisbol y el boxeo, por ejemplo, los zurdos son considerados como privilegiados.

Si usted tiene un amigo zurdo, felicítelo, ya que hoy 13 de agosto, al igual que todos los años, es el Día Internacional de los Zurdos, instituido, a partir del año 1990, por Left Handers Club (Club de Zurdos), radicado en Londres, Inglaterra, con la intención de romper los mitos que giran en torno a la gente, cuyo manejo manual gira en torno a su brazo izquierdo.

En tiempos remotos, a los zurdos se les consideraba como seres al servicio de Satanás y en épocas cercanas, a los niños de mano izquierda se les reprimía, amarrándosela con el propósito de convertirlos en niños “normales”. Vaya tontería.

Grandes personajes zurdos han quedado registrados en la historia de la humanidad, entre otros, se anota a Da Vinci, Napoleón, Bill Gates, Marie Curie, Mahatma Gandhi, Charles Chaplin, Jimi Hendrix y Ringo Starr. Todos ellos, unos genios en su respectivo quehacer.

Y hablando de temas que provocan controversia, están en el candelero público, los referidos a los libros de texto y a las actividades en torno a los movimientos del llamado Frente Amplio Opositor, quien ya ha presentado sus primeros resultados, y para no variar, las controversias en cuanto a los mismos.

El llamado Frente Amplio por México, conformado por PRI, PAN, PRD a instancias del líder empresarial Carlos X González, finalizó su primera etapa para definir qué personaje será su propuesta para la candidatura a las elecciones presidenciales del 2024. El primer paso concluyó con la aprobación de cuatro participantes y con muestras de inconformidad de algunos aspirantes eliminados como Miguel Ángel Mancera, abanderado del PRD, quien había recabado poco más de 195 mil firmas de apoyo, las cuales, según el comité organizador, no se las dieron por válidas por no haber sido recabadas, por lo menos, en 17 estados del país y por acopiar rúbricas de gente que no se inscribió en el proceso, argumentos, que según el afectado, no le fueron debidamente acreditados.

Obvio, las inconformidades de los eliminados pueden quedar para la anécdota, o de plano, convertirse en una grieta que puede poner en juego la estabilidad del frente opositor al partido en el poder. Ya veremos de qué tamaño es la habilidad política de los dirigentes de ese batidillo político combinado con intereses empresariales, para apaciguar los ímpetus de los disconformes excluidos.

Los nombres de los que pasaron esta primera etapa, de ninguna manera resultaron una sorpresa, pero sí, los números presentados por algunos de ellos. Xóchitl Gálvez, haciendo válida su popularidad, encabezó el grupo con cerca de 555 mil apoyos, seguida, en ese orden, por Beatriz Paredes con casi 452 mil simpatías; Santiago Creel, con números cercanos a 359 mil rúbricas y Enrique de la Madrid, con un poquito más de 344 mil apoyos.

La sumatoria nos indica que los representantes del PAN rebasaron por mucho, a los abanderados del PRI, indicativo de que el otrora invencible partido continúa de capa caída.

Los números logrados por Xóchitl Gálvez y la incuestionable popularidad que ha logrado en muy pocas semanas, dan por hecho que ella será la ganadora de esta partida, sin embargo, los cuestionables antecedentes de los liderazgos que le dieron vida al bloque opositor, muy acostumbrados a la traición y al juego sucio, dan para pensar que la hidalguense, puede sufrir una mala pasada, que le abra el paso, muy probablemente, a la priista Beatriz Paredes, lo cual, pondría loco de contento a los “morenos” y a su líder moral, a quienes, Xóchitl, les provoca entumecimiento de corvas. ¡Buenos días!