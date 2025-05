Los obstáculos de Morena para el 2027

Es la primera elección en el mandato de Claudia Sheinbaum, pero la Presidenta medirá su poder antes del proceso constitucional, los números indican que el verdadero reto de Morena será salir intactos de las reyertas internas, de los fuegos amigos y de las luchas intestinas entre las eternas tribus de la izquierda.

Después del proceso electoral del Poder Judicial, que será en menos de 10 días, la ruta política nos enfila directo al 2027, año en donde se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, miles de alcaldías y curules en congresos locales. Es la primera elección en el mandato de Claudia Sheinbaum, pero la Presidenta medirá su poder antes del proceso constitucional, los números indican que el verdadero reto de Morena, será salir intactos de las reyertas internas, de los fuegos amigos y de las luchas intestinas entre las eternas tribus de la izquierda.

Andrés Manuel López Obrador fundó Morena como un movimiento político sabiendo que en ese proyecto convergerían distintas facciones de la izquierda, pero que, al tiempo, conforme el poder les favoreciera y los cobijara, Morena sería también un puerto de refugio de liderazgos tránsfugas de la derecha y el neoliberalismo. Tenía claro el fundador, que, en el afán de construir un partido político ganador, las puertas deberían estar abiertas a liderazgos nacionales de toda clase y en las entidades federativas a caciques locales que garantizaran triunfos en bastiones inimaginables.

Entre 2018 y 2021, viendo la fuerza venir, muchos gobernadores y caciques estatales optaron por entregarse. En un viraje nunca antes visto; panistas, perredistas y priistas cambiaron de partido. Sonora, Sinaloa, Baja California, Nayarit, Guerrero, Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz, Campeche, Hidalgo, Colima, Michoacán y otros estados más, vieron como las rancias -pero eficientes- estructuras del poder podrían acomodarse en el Movimiento de Regeneración Nacional que apuntaba para ser la monstruosa y efectiva fuerza política que desde entonces y a la fecha, pocas elecciones ha perdido.

En 14 de 17 entidades del País en donde habrá elecciones en 2027, Morena tiene amplia ventaja; Baja California, Baja Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas e incluso Nuevo León, bastión del movimiento naranja, en donde hoy por hoy las preferencias electorales están de lado de Morena. Sólo Aguascalientes y Querétaro, marcan una tendencia positiva para el PAN.

San Luis Potosí es un caso especial en donde el Gobernador y cacique local ha emprendido una lucha interna por el control de la sucesión. Milita en el Partido Verde y quiere sacar avante, cueste lo que cueste, la candidatura de su esposa para el 2027. Morena y la Presidenta ya le dijeron que no, que no se lo permitirán, pero el Gobernador Gallardo Cardona no lo pondrá fácil. ¿En caso de ruptura podrá el PVEM derrotar a Morena en San Luis?

2026 será un año de muchos jaloneos políticos, de golpes duros de y para morenistas. La Oposición no pinta, no representa nada en los planes de sucesión o continuidad en los estados. La aprobación de Morena como partido está altísima en la gran mayoría de las entidades en donde habrá elecciones. Lo verdaderamente complicado para las aspiraciones políticas de los morenistas estará en los procesos internos, en los factores locales y nacionales que negociarán espacios, aplicarán vetos, sacarán trapos sucios y quien sabe que otras cartas sobre la mesa se tengan en mente.

¿Qué papel jugará la Presidenta? Esa es la gran pregunta. Aparentemente ella quiere ser factor de decisión en los rumbos de las candidaturas, no tengo duda que en algunas entidades podrá ejercer su influencia sin contratiempos, en otras no. Todo dependerá de la estrategia de Palacio, del rigor de los grupos locales y por supuesto de la opinión del fundador del partido, que, desde fuera del foco público todavía tiene voz de mando.

Como cierre, el brutal asesinato de Ximena y José, los dos colaboradores más cercanos de la gobernante capitalina Clara Brugada. Sobre el caso, en una extraordinaria entrevista que Luis Cárdenas de MVS Noticias hace al abogado y criminalista Gabriel Regino se asoma, a dicho del experto: la versión de un sigiloso y estratégico asesinato de origen político, que la estridente mano del crimen organizado. En Morena, los de adentro se llevan fuerte y tienen la mano dura. Luego le seguimos...