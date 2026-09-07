Experto en neurociencia, Michel Desmurget alerta que el consumo digital desproporcionado incide en complicaciones de toda índole: físicas (obesidad, problemas cardiovasculares y reducción de la esperanza de vida); emocional (agresividad, depresiones y comportamientos de riesgo); desarrollo intelectual (empobrecimiento del lenguaje, pérdida de concentración y de memoria).

Ya hicimos, en otra ocasión, referencia al libro: “La fábrica de cretinos digitales. Los peligros de las pantallas para nuestros hijos”, del autor experto en Neurociencia, Michel Desmurget, con el que obtuvo el Premio Femina de Ensayo en Francia. Su primera edición fue en 2019, y en español en 2021.

Es un estudio serio de 351 páginas, más casi otras 100 de referencias bibliográficas, de la 353 a la 440, para que no pensemos que se trata de ocurrencias del autor.

En efecto, Desmurget es doctor en Neurociencia y director de Investigación en el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica de Francia, además de haber colaborado estrechamente en otros centros de investigación, como el MIT, la Universidad de California y la Universidad de Emory, durante ocho años en Estados Unidos.

Entre sus obras destaca, también, su libro titulado en francés: “Hazles leer. Para acabar con el cretinismo digital”, traducido al español como “Más libros y menos pantallas. Cómo acabar con los cretinos digitales”.

Desmurget subrayó las graves consecuencias que conlleva el abuso en el consumo de las nuevas tecnologías digitales, poniendo énfasis en peligros reales, no en elucubraciones fantásticas.

De manera especial, insistió en el consumo desproporcionado que se hace de la tecnología digital, pues aseguró que los infantes de 2 años ya registran un consumo medio de tres horas per cápita. De los 8 a los 12 se calcula en cinco horas, mientras que en la adolescencia se acelera a siete horas.

Manifestó que el consumo digital desproporcionado incide en complicaciones de toda índole: físicas (obesidad, problemas cardiovasculares y reducción de la esperanza de vida); emocional (agresividad, depresiones y comportamientos de riesgo); desarrollo intelectual (empobrecimiento del lenguaje, pérdida de concentración y de memoria)

¿Regulo el uso de las pantallas?