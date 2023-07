Si no te sientes identificado con alguien, si te conduces en la vida como un náufrago que no tiene un tablón para mantenerse a flote, es claro que se dificultará encontrar un sentido a la existencia. El propósito es igualmente fundamental, pues si no se cuenta con una meta u objetivo a conquistar, será prácticamente imposible obtener fuerzas para perseverar y seguir luchando.

En muchas ocasiones hemos citado en este espacio la vida y obra de Víctor Frankl, sobre todo haciendo referencia a su libro El hombre en busca de sentido, donde el logoterapeuta austriaco narró sus vivencias en el campo de concentración y asentó que a la muerte física precedía una muerte emocional. Frankl constató que “al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino”. Aun en esas circunstancias tan adversas, explicó, se conserva la libertad interior para no claudicar ante los obstáculos: “Y es precisamente esta libertad interior la que nadie nos puede arrebatar, la que confiere a la existencia una intención y un sentido”. En efecto, agregó: “A un hombre le pueden robar todo, menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias, la elección del propio camino”. Emily Esfahani Smith, en su libro El arte de cultivar una vida con sentido, explicó que hay cuatro pilares sobre los que descansa el sentido de la vida: pertenencia, propósito, narrativa y trascendencia. Lo primero es pertenecer a una familia, grupo u organismo. Si no te sientes identificado con alguien, si te conduces en la vida como un náufrago que no tiene un tablón para mantenerse a flote, es claro que se dificultará encontrar un sentido a la existencia. El propósito es igualmente fundamental, pues si no se cuenta con una meta u objetivo a conquistar, será prácticamente imposible obtener fuerzas para perseverar y seguir luchando. De igual forma, es primordial elegir una historia que narre tu odisea, además de resaltar la trascendencia de tu propia misión. ¿Refuerzo mis pilares?