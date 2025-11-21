El documental ofrece una visión íntima de la historia de Win Wenders y de su manera de pensar la vida, el arte y el cine. La vida familiar y de la infancia se aborda a partir de sus recuerdos y de secuencias de películas caseras. Y son fundamentales los testimonios de las personas cercanas que el director del documental entrevista

Del director alemán Marcel Wehn es el documental De uno que se fue: Los primeros años de Win Wenders (Alemania, 2007), que habla sobre la infancia, la adolescencia, la juventud y los primeros años de la carrera cinematográfica del director alemán Wim Wenders (Düsseldorf, 1945).

En conversaciones íntimas, este narra ante las cámaras su vida y la de su familia, su relación con sus padres, en la Alemania de la posguerra. El inicio de sus estudios en medicina que deja para en 1966 irse a vivir a París, donde se inicia como pintor y se dedica de manera intensiva a ver películas en la Cinemateca Francesa, una experiencia fundamental para su desarrollo posterior como cineasta.

Su regreso a Alemania, donde se inscribe como miembro de la primera generación en la recién fundada escuela de Múnich, la Universidad de Televisión y Cine (HFF), donde estudia 1967-1970. En 1967 realiza su primer corto Escenario. Al año siguiente hizo tres: El mismo jugador dispara de nuevo, Klappenfilm, dirigido junto a Gerhard Theuring, y Victor I.

Entre 1967 y 1970, mientras estaba en la HFF, trabaja como crítico de cine para FilmKritik, el diario Süddeutsche Zeitung, la revista Twen y Der Spiegel. A cámara relata sus experiencias como estudiante de cine, camino a convertirse en director profesional.

En 1970 hace su debut oficial como director de cine con la película Verano en la ciudad, que es su trabajo de graduación en la HFF. La fotografía es del holandés Robby Müller con el que tendrá una colaboración de largo plazo.

La película contiene ya muchos de los temas característicos de los posteriores trabajos de Wenders: búsqueda de la identidad, la amistad, la comunicación y el ir hacia una meta indeterminada. En la década de 1970, junto con Werner Herzog y Rainer Werner Fassbinder, se convierte en una de las figuras centrales del Nuevo Cine Alemán.

En el documental podemos ver las entrevistas con personas cercanas a él como Peter Handke, Robby Müller, Rüdiger Vogler, Bruno Ganz y Lisa Kreuzer. En ellas hablan de sus experiencias personales, tanto privadas como personales, en su relación con Wenders.

Él dirige en 1970 “La ansiedad del portero ante el penalti”, adaptación de la novela corta de Peter Handke, y en 1973 “La letra escarlata” (1973), adaptado de la novela homónima de Nathaniel Hawthorne de 1850.

Con la trilogía Road Movies da el salto a la fama internacional. La primera película de la trilogía fue Alicia en las ciudades (1974), la segunda Falso movimiento” (1975) ​ y la tercera Los Reyes de la carretera (1976), esta última ganadora del Premio FIPRESCI en el Festival de Cine de Cannes de 1976.

El documental ofrece una visión íntima de la historia del cineasta, y de su manera de pensar la vida, el arte y el cine. La vida familiar y de la infancia se aborda a partir de sus recuerdos y de secuencias de películas caseras. Y son fundamentales los testimonios de las personas cercanas que el director del documental entrevista.

Marcel Wehn, el director del documental logra un trabajo original, ágil y bien estructurado. Se percibe la presencia de Wenders en la construcción de la historia. Me ofreció información clave para entender mejor la obra de este gran director y me gustó mucho como Wehn aborda esta biografía.

De uno que se fue: Los primeros años de Win Wenders

Título original: Who Set Forth: Win Wenders Early Years

Producción: Alemania, 2007

Dirección: Marcel Wehn

Guion: Marcel Wehn

Fotografía: Sarah Rotter

Música: Can Wedogan

Actuación: Personas reales que viven los hechos.