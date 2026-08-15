Los problemas de la oposición en Sinaloa

Actualmente pareciera que todavía la oposición está más débil, sobre todo porque le faltan muchos líderes valientes y honorables, reconocidos y aceptables; el problema número uno es la falta de liderazgos en todos los niveles, líderes que se enfrenten a la dictadura con valentía, que los jefes de los partidos y los probables candidatos gocen de reconocimiento y aceptación social

Los problemas de los partidos tradicionales de la oposición en Sinaloa, me recuerdan la situación que vivíamos en el PAN, en los tiempos en que gobernaba el PRI como partido oficial y único triunfador en todas las elecciones, con resultados a su favor de casi 100 por ciento. Ahora, como entonces, no se tenían recursos, ni suficientes líderes de renombre, pero eso sí, los líderes que se proponían electoralmente siempre fueron gente honorable, tanto a nivel nacional como local; siempre nos faltó organización y representantes para defender las casillas y los resultados finales; la ley y los órganos electorales, aún cuando parecían ser independientes, siempre estuvieron contra la oposición, pues en los años 50 hasta los 70, el gobierno organizaba las elecciones a su modo y claro siempre a su favor y siempre ganaba, dando la impresión, a los ojos del mundo que en México había democracia, al modo de Rusia.

Actualmente pareciera que todavía la oposición está más débil, sobre todo porque le faltan muchos líderes valientes y honorables, reconocidos y aceptables; el problema número uno es la falta de liderazgos en todos los niveles, líderes que se enfrenten a la dictadura con valentía, que los jefes de los partidos y los probables candidatos gocen de reconocimiento y aceptación social. Los liderazgos de oposición sólo parecen buscar las puertas plurinominales; además, algunos de sus líderes, tanto nacionales como locales, han sido muy “golpeados” con o sin razón; se tendría que buscar líderes en la sociedad, aunque no sean muy reconocidos, preparándolos y dándolos a conocer, ya sea para 2027 o para 2030.

El alud de dinero que gastará el partido oficial es también un terrible factor difícil de superar; desde los servidores de la nación, las pensiones, las becas, los repartos de despensas y apoyos para los ciudadanos utilizando recursos oficiales o de cualquier tipo, es y será una realidad; además, los órganos electorales con integrantes muy parciales a favor del partido oficial, tanto en las casillas como en los órganos municipales, distritales y federales, presentan un muro difícil de superar, además están los narcos en la política.

Ante este panorama habría que procurar avances y tal vez triunfos en municipios, distritos locales y federales, pero la intención principal sería disminuir la fuerza gubernamental en congresos locales y federal, conservar los Estados que todavía se tienen y fortalecer donde se tenga más fuerza o se observe una mayor debilidad del gobierno y su partido.

Para el caso de Sinaloa, urge se vaya preparando un plan de gobierno que comprenda el análisis de la situación propia del Estado y las propuestas que la oposición ofrecería a los ciudadanos.

¿Qué propondría un gobierno emanado de la oposición para combatir la violencia? Se tendría que hablar de la renovación y el restablecimiento de los órganos policiacos estatales y de sus capacidades de investigación científica y operativa, plantear la necesidad de reorganizar los ministerios públicos y la Fiscalía General del Estado; nuevos planteamientos ante la delincuencia juvenil y la protección de la mujer; atender y buscar soluciones al problema de los desaparecidos; reorganizar todo el sistema penitenciario estatal y buscar que la sociedad se integre con su aceptación y colaboración, a través de las organizaciones ciudadanas.

En cuanto a la economía del Estado tan golpeada y debilitada, tal vez proponer, más que “una visión de norte a sur”, enfocarse en una “visión de oriente a poniente”, es decir, buscar soluciones para los poblados y ciudadanos de la serranía, diferentes a los de los centros urbanos del centro de la entidad y diferenciar también las soluciones para ciudadanos y poblados de los valles, costas y litorales. Los problemas y necesidades y su enfoque ante la proliferación del narcotráfico en los altos, requiere soluciones específicas en su entorno social y economía; la serranía es para la siembra de temporal, la ganadería, la fruticultura, la minería, etc., con caminos, seguridad, escuelas y maestros, servicios de agua y salud.

En cambio los centros urbanos del centro del estado muy poblados, requieren seguridad, empleos formales, servicios públicos urbanos, escuelas y universidades de calidad, industrialización y construcción, etc. En cambio a la costa le urge el desarrollo de loa pesca, el turismo, puertos secundaros y en general, desarrollo de los 800 kms. de litorales de Sinaloa.

En resumen, se requiere una oposición organizada con líderes honestos y valientes y un plan de gobierno lógico y factible.