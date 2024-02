Dígase lo que se diga, o hágase lo que se haga, nada ni nadie les puede devolver la vida a los 22 ocupantes del camión número 502 de la línea Autotransportes del Norte de Sinaloa. Y si sucede que la desgracia masiva abra algunas puertas de oportunidad éstas serían las de la prevención, orden y sanción que vayan siempre más adelante que las vertiginosas causas que enlutan hogares y conmocionan a la sociedad.

Pero la celeridad que se le exigirá al Gobierno del Estado tiene que ver con la supervisión del tendido carretero permisionado a la empresa Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina y la capacidad logística de ésta para brindar ayuda oportuna en situaciones de suma gravedad. Desde el punto de vista de los usuarios, se les cobran cuotas que no corresponden a los malos servicios que reciben y ya es mucho decir que cada vez son más los sinaloenses que deciden viajar por la carretera libre con todos los riesgos que significa en vez de movilizarse por autopistas de paga con iguales o peores peligros.

Vendrán complejidades tal vez hasta irresolubles en lo que corresponde a definir la afinidad parental entre las víctimas letales y sus familias debido a que en algunas se dificultará la verificación genética por la incineración durante demasiado tiempo. Aquí juega en contra la desesperación de familiares que al no tener la certeza del deceso de los suyos hasta los buscan en calidad de desaparecidos.

En pocas horas, menos de 24, la opinión pública sinaloense pareció transitar demasiado rápido del abatimiento a la normalización del infortunio, bajo la mentalidad de siempre, donde la desdicha de unos cuantos deja de ser sentimiento colectivo de pérdida mientras el sufrimiento no entre a los hogares de los aún indemnes. Ni modo, así somos; la fatalidad seguida por las ausencias de justicia y solidaridad cívica acabó corroyendo la capacidad de asombro.

Van a correr muy lentos los peritajes y la determinación de indemnizaciones a lesionados y familiares de las personas fallecidas en el accidente carretero del 30 de enero, aunque los trabajos paralelos que pueden ir más aprisa son los que realicen autoridades estatales y federales al menos con enfoque de prevención, si es que el juego de intereses no obstaculiza la acción de la ley. Es que arde a grado calcinante la exigencia ciudadana por frenar las desidias y canonjías que corren a gran velocidad por las autopistas de Sinaloa.

En otro tipo de choques no tan trágicos y cada vez de menor interés para la gente, el ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, volvió a estrellarse contra el muro de la justicia al refrendarle el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito que no puede ser reinstalado en el cargo del que fue destituido por presuntos desempeño irregular de la función pública. Pero tozudo que es se niega a entender que terminó su ciclo como Presidente Municipal y continuará como persistente nómada de juzgados, curules y oficinas de Gobierno. Alguien debería arroparlo, aunque sea con una candidatura para él, cualquiera, para que deje de ser parte de la indigencia política. ¿Se animarán el PRI, PAN, PAS o ya perdida el PRD?