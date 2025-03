Los riesgos de los estímulos fiscales del Plan México

En la búsqueda de incentivar la inversión a través de estímulos fiscales, el Gobierno federal no debería perder de vista sus responsabilidades, como el combate de la desigualdad, la protección del medio ambiente y la transparencia.

Como parte del Plan México, el Gobierno federal creó un programa de estímulos fiscales para incentivar la inversión en nuestro País, y fortalecer la capacitación laboral y el desarrollo tecnológico. Para la administración federal, estos estímulos significan una estrategia clave para redirigir el rumbo de la economía nacional, especialmente en un contexto de crecientes amenazas arancelarias y medidas proteccionistas por parte del Gobierno estadounidense. Sin embargo, en la búsqueda de estos objetivos, el Gobierno federal no debería perder de vista sus responsabilidades, como el combate de la desigualdad, la protección del medio ambiente y la transparencia.

En la búsqueda de incentivar la inversión a través de estímulos fiscales, el Gobierno federal no debería perder de vista sus responsabilidades, como el combate de la desigualdad, la protección del medio ambiente y la transparencia.

¿Cómo funcionarán?

Riesgos para

la desigualdad

Al asignar estos estímulos, el Comité de Evaluación debería garantizar que las grandes empresas nacionales y extranjeras, que ya reciben algún tipo de apoyo del Estado mexicano, no obtengan beneficios adicionales sin justificación. Puesto que los estímulos del Plan México coexistirán con otro tipo de beneficios fiscales que ofrecen las leyes tributarias, será fundamental evaluar cada caso detalladamente para determinar si las grandes empresas realmente necesitan más apoyos para invertir, capacitar a su personal o desarrollar nuevas patentes. Asimismo, el Comité de Evaluación debería actuar bajo una perspectiva de género para garantizar que los estímulos fiscales, por ejemplo, no se concentren en empresas mayoritariamente dirigidas por hombres, o con baja participación laboral de las mujeres, si no que contribuyan a impulsar una mejoría en sus condiciones de empleo.