Los rivales de México

Esperemos que en lo deportivo la Selección Mexicana se imponga para pasar como primero de grupo, mientras eso sucede, valdría la pena pensar; qué de bueno podemos tomar de los ejemplos de nuestros rivales, como alcanzar un mayor índice de bienestar al mismo tiempo que encontremos cómo reducir la pobreza y los índices de corrupción.

En el Mundial de Futbol, el Grupo A es uno donde juegan los anfitriones. México encabeza, tiene como sede principal el Estadio de la Ciudad de México y comparte espacio con las selecciones de Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. En el marco de la justa deportiva, valdría la pena explorar comparativos sociopolíticos y datos económicos entre México y sus países rivales. Al final, como dice el periodista Alberto Lati, “el fútbol también puede ser un pretexto para aprender sobre geopolítica, historia y cultura general que acompañan el evento deportivo más visto del mundo”. Partiendo de ello, aprovechando esta primera fase de grupos, me gustaría compartir con usted una serie de consideraciones entre nuestro país y nuestros primeros rivales.

Sudáfrica es una república que consiguió la independencia total hace menos de 50 años, era parte del protectorado de Inglaterra y antes fue una de las principales colonias de la corona británica en África del Sur. En el Siglo 19, la explotación minera, principalmente de metales y piedras preciosas, fue parte de la historia pre-independiente de esta nación, que hoy tiene una población aproximada de 65.5 millones de habitantes, en una extensión de 1.219.090 kilómetros cuadrados, es decir, una superficie parecida a la de Colombia o a la suma de Francia y España.

Es la economía número 42 del mundo, con un PIB por persona de 7 mil 500 dólares. Sus principales fuentes de ingreso son los servicios financieros, con la bolsa de valores de Johannesburgo, la más grande del Continente Africano, así como el sector de telecomunicaciones e inmobiliario. Prevalece aún el sector extractivo o minero, en donde se tienen grandes reservas y explotación de oro, carbón, manganeso, platino y diamantes.

Políticamente nos encontramos a un país mejor evaluado que México en el ranking internacional sobre democracia, la nación sudafricana reporta el lugar número 45, mientras que nuestro país apenas alcanza el lugar 90 a nivel internacional. Se trata de una república democrática con un sistema semipresidencial o mixto, esto quiere decir, que al titular del Poder Ejecutivo lo nombra el Congreso o Parlamento. Como dato curioso, el multimillonario empresario de las telecomunicaciones e innovación tecnológica Elon Musk es uno de sus ciudadanos más importantes, así como también lo fue uno de los líderes políticos más influyentes del Siglo 20 Nelson Mandela, galardonado con el Nobel de la Paz en 1984.

Corea del Sur es considerada una potencia emergente de los gigantes asiáticos; es la economía número 13 en el mundo con apenas 51.6 millones de habitantes, entre los que se reparte un PIB per cápita de 37 mil 412 dólares, casi el doble de nuestro país. Un país pequeño de apenas 100 mil 339 kilómetros cuadrados, territorialmente comparado con el tamaño del estado de Oaxaca, pero con un alto índice de desarrollo humano y una gran capacidad adquisitiva de sus ciudadanos, además de ser considerado el segundo lugar mundial en innovación tecnológica.

La primera república de Corea del Sur data de 1948, en donde después de algunos cambios constitucionales se logra un sistema electoral mixto, y un régimen parlamentario, en donde gobierna el Presidente de la Asamblea Nacional, electo por cuatro años en votación de los integrantes del Poder Legislativo. En el Índice Mundial de Democracia, Corea del Sur ocupa el lugar número 22, por lo que se considera una democracia plena. Comparado con México en todos los indicadores, salvo en el ingreso del PIB anual, Corea del Sur tiene mejores números. Esperemos ganarle en la cancha.

Por último, Chequia o la República Checa, un país de Europa central con una extensión territorial de 78 mil 871 kilómetros cuadrados, comparable en extensión al estado de Tamaulipas y una población de apenas 11 millones de habitantes. En la distribución del PIB per cápita Chequia tiene 39 mil 756 dólares, más alto incluso que el de Corea, aunque es la economía mundial número 44. Su principal fuente de ingreso es la industria manufacturera principalmente del ramo automotriz.

En materia política, Chequia es una república con un sistema de gobierno parlamentario, con un Primer Ministro que ejerce facultades de jefatura de gobierno, por mandato del Parlamento. Dentro del ranking democrático se encuentra en la posición número 25, mucho más cercana a Corea que a México, y es considerada una democracia plena.

En resumen, el líder del Grupo A lo es sólo en el deporte y en el ingreso anual del PIB; en la mayoría de los indicadores, tanto económicos como de desarrollo humano, calidad de la democracia y otros, el gigante se vuelve chaparro. Esperemos que en lo deportivo la Selección Mexicana se imponga para pasar como primero de grupo, mientras eso sucede, valdría la pena pensar; qué de bueno podemos tomar de los ejemplos de nuestros rivales, como alcanzar un mayor índice de bienestar al mismo tiempo que encontremos cómo reducir la pobreza y los índices de corrupción. Luego le seguimos...