Los Cuatro Fantásticos fue el título de una serie cómic de superhéroes, creada en 1961, a partir de una supuesta radiación de rayos cósmicos que afectó a los protagonistas durante una misión científica en el espacio exterior, de donde surgieron: El Hombre Elástico, La Mujer Invisible, La Antorcha humana y La Mole.

Sin embargo, hoy nos referimos a tres fantásticos que participarán en el Concierto de Cámara que se ofrece este sábado, a las 18:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio.

Interactúan el director artístico y solista del violín Stradivarius, Alexandre Da Costa; el pianista ucraniano-canadiense, Serhiy Salov, además del cellista británico de la OSSLA, William Burrows, quienes conforman el “Brahms Dream Team”.

Da Costa y Salov interpretarán la Sonata para violín y piano No. 3 en re menor, de Johannes Brahms; posteriormente, Burrows se les unirá con el violoncello para ejecutar el Trío para violín, corno (viola o violoncello) y piano, op. 40, del mismo Brahms.

La primera obra la compuso Brahms entre 1886 y 1888; es la última de las sonatas para el dueto violín y piano; está conformada por cuatro movimientos, a diferencia de las dos anteriores, que constan de tres movimientos.

El Trío para violín, corno (viola o violoncello) y piano, op. 40, lo compuso Brahms en 1865. Muchos creían que se inspiró en el fallecimiento de su mamá (Johanna Henrika Christiane Nissen), ocurrido tres meses antes. Sin embargo, se ha comprobado que el tema central de la obra lo pensó hacía 12 años y, originalmente, era para piano solo.

Se pueden adquirir boletos VIP para la sección central de la planta baja a solo 100 pesos, mientras que las filas de los extremos y la planta alta es entrada libre.

¿Disfruto la fantasía y virtuosismo de los tres fantásticos?