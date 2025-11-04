Político con gran capacidad para hacerse del poder, pero no para ejercer la función pública, López Obrador se ha develado como el líder de una extensa red de corrupción que se creó y operó en su gobierno.

En la medida que pasan los meses se hace más evidente la existencia de tres personas en Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México de 2018 a 2024, que confluyen o se reúnen en una sola persona, mismas que son muy distintas y claramente contradictorias.

La primera persona. Es la de un político con una gran capacidad para hacerse del poder, ampliarlo y mantenerlo. No importa si los métodos que utiliza son legales, como puede ser ganar elecciones, o ilegales, como es manipular la ley, incluso la Constitución, y sobornar a los que necesita, para obtener lo que se propone. También, para este fin, manejar la mentira, el descrédito del otro, el chantaje y las amenazas. Es una persona única, caso de estudio, para alcanzar el poder, a toda costa y sin ningún escrúpulo. Que sabe “comprar” a las personas a través de las dádivas. Como hombre que detenta el poder es un seductor que resulta “encantador” para un gran sector de la población, que lo admira y apoya de manera incondicional. Es su faceta más exitosa.

La segunda persona. La del funcionario público, que siempre ha sostenido que no se requiere capacidad alguna para ejercer esta función. En esta faceta ha resultado un gigantesco fracaso. La lista de sus errores y ocurrencias es interminable y todos los días aparecen nuevas evidencias de su desastre como funcionario público en su carácter de Presidente de la República. La deuda que contrajo en su sexenio, por 10 billones de pesos, equivale a la contratada por todos los presidentes a lo largo de un siglo. Hizo que 30 millones de mexicanos perdieran el acceso a la salud pública al destruir el Seguro Popular y también aniquiló el sistema de abastos de las medicinas y acabó con las campañas de vacunación. Él es quien produjo, con su política de salud en el caso de la pandemia de Covid 19, la existencia de 800 mil muertes en exceso.

Es también el mayor ecocida de la historia de México, que ordenó derribar 10 millones de árboles y destruir grutas y cavernas intocadas para construir un tren que nadie utiliza. Quien destruyó un aeropuerto que tenía el 30 por ciento de construido y que, ya que no existe, se sigue pagando a quienes invirtieron en él. Y construyó uno, que es un hoyo negro financieramente que muy pocos utilizan. Que destruyó los sistemas de evaluación del sistema educativo, para que nadie se entere de su fracaso. Fue el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que dejaron de ser de Estado, para convertirlas de partido sujetas al gobierno en turno.

La tercera persona. Esta faceta es la última que se ha descubierto, aunque ya estaba presente desde la época de candidato, como lo han probado algunas investigaciones. Ahora sabemos, las pruebas son contundentes, que ha sido un líder, un capo, de una extensa red de corrupción, que se creó y operó en su gobierno, a cargo de sus hijos y de personas de la política muy cercanos a él, de “hermanos”, como Adán Augusto López. Las evidencias de su liderazgo en esta gigantesca red de corrupción se hacen cada vez más claras. Ante esta realidad el actual gobierno no hace nada y deja que las evidencias afloren. La Presidenta en sus mañaneras defiende a todas y todos los integrantes de esta mafia creada al amparo del poder presidencial de López Obrador. En términos económicos ha sido notablemente exitoso en estos negocios.

López Obrador es un personaje sin duda complejo, en la que conviven tres personas en una. En la de hombre de poder y capo de una extensa red de corrupción ha sido muy exitoso, los resultados están a la vista y nadie los puede negar. Como funcionario público resultó, sin lugar a dudas, el peor presidente que ha tenido México después del fin de la Revolución Mexicana. Están sobre la mesa los resultados del desastre estrepitoso que ha sido su gestión. En la medida que pasen los años tendremos una visión más exacta de lo que ha sido este personaje y lo que significa en la historia moderna del País.