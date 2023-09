@AnteNotario

Antes de firmar ante notario, revise si se está incluyendo de manera expresa la garantía sobre los vicios ocultos, dado que por su naturaleza se trata de una cláusula que puede ser modificada, disminuida, ampliada o renunciada por ambas partes. Si no la encuentra en la escritura puede pedir que se incluya. No pasa nada si no se agrega, pues es una cláusula natural que surte efectos por disposición de la ley, pero -insisto- sí es renunciable.