Luis de Tavira, de director a actor

La crítica ha dicho que la actuación de Luis de Tavira es de gran madurez y fuerza escénica, que su presencia sostiene con firmeza la complejidad del personaje, al tiempo que revela la experiencia de un artista que comprende profundamente la naturaleza trágica del texto

Este primer semestre de 2026 ha sido intenso para el maestro Luis de Tavira Noriega (Ciudad de México, 1948). En estos meses tuvo un homenaje, dirigió una obra y actuó en otra que habla de su versatilidad y también de su amor al teatro. El 24 de febrero, en el teatro El Milagro se realizó un homenaje por su trayectoria, promovido por el escenógrafo Philippe Amand, el dramaturgo David Olguín y la actriz Marina de Tavira. Al reconocimiento se unió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En el homenaje se señalaron, entre otras muchas cosas, la fe, la espiritualidad, el rigor, la inteligencia y su obsesión por entender el misterio actoral y la actuación como un acto de creación. Luis Villoro dijo que De Tavira “es alguien que ha creado comunidad en el teatro y eso me parece que es lo más valioso. Si hoy en día alguien dice Luis de Tavira, quiere decir: teatro mexicano“. Y Philippe Amand: “El teatro con Luis de Tavira no es jerarquía: es comunidad, es trabajo compartido, es hacerse cargo, no mirar para otro lado”. “De Tavira insiste en todos los tonos que el teatro es necesario, que está vigente y vivo en un mundo muerto”, afirmó David Olguin, y Marina de Tavira recordó que Luis, en más de una ocasión, ha dicho que no escogió al teatro, sino que el teatro lo escogió a él.

El teatro es un trabajo colectivo