Macbeth de Shakespeare (2)

Shakespeare en esta obra profundiza sobre la ambición y los peligros que esta entraña. Dramatiza sobre los efectos, físicos y psicológicos, de la ambición en aquellos que buscan el poder por sí mismo. La ambición envuelve la vida de Macbeth y de Lady Macbeth, y es la causa de su ruina

La tragedia de Macbeth, de William Shakespeare, se basa en la vida de un personaje histórico, Macbeth, quien fue rey de los escoceses entre 1040 y 1057.

Acto III

Macbeth encarga a unos asesinos que maten a Banquo y a su hijo Flenace, cuando lleguen al castillo para participar en el banquete al que les ha invitado. Los asesinos matan a Banquo, pero Fleance huye. En el banquete, poco después de que Macbeth sepa por los asesinos lo ocurrido, se aparece el espectro de Banquo y se sienta en el sitio de Macbeth. Sólo él puede ver al fantasma, con el que dialoga, y en sus palabras se hace evidente su crimen. Macbeth interroga de nuevo a las brujas sobre el futuro. Estas le predicen que alcanzará el poder absoluto y será invencible y nada amenazará su vida mientras el bosque de Birnam no avance hacia él. Los únicos de los que debe desconfiar son de Macduff y los descendientes de Banquo, quienes se harán con el trono, como dice la profecía. Macbeth declara la guerra implacable y brutal a todos los que ahora consideran sus enemigos.

Acto IV

Macbeth regresa al lugar de su encuentro con las brujas, y les pregunta por su futuro. Ellas conjuran a tres espíritus. El primero le advierte que tenga cuidado con Macduff; el segundo dice que “ningún hombre nacido de mujer” lo podrá vencer, y el tercero hace la profecía de que seguirá invicto si el gran bosque de Birnam no se mueve. Macbeth, quiere saber si los descendientes de Banquo llegarán a reinar. Se aparecen los fantasmas de ocho reyes y el de Banquo, con un espejo en la mano, indicando así que ocho descendientes de Banquo serían reyes de Escocia. A Macbeth le notifican que Macduff ha desertado. En represalia, decide atacar su castillo y acabar con toda su familia. La acción se traslada a Inglaterra, donde Macduff, que ignora la suerte que ha corrido su familia, se entrevista con Malcolm, hijo de Duncan, al que intenta convencer para que reclame el trono. Recibe la noticia de la muerte de su familia.

Acto V