@ErnestoLPV / Animal Politico / @Pajaropolitico

Por décadas he afirmado que México no ha sedimentado un acuerdo político y social a favor del respeto a la ley. Ahora además hemos comprobado que tampoco lo tiene a favor de la seguridad, la justicia y la paz. La desaparición irresuelta de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa convocó a la más voluminosa inversión de recursos jamás reunida en caso penal alguno y, con todo, no alcanzó.