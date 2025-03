Por lo pronto es Denise Díaz la que inclusive sin definir la candidatura o abstención en la elección de Rector es víctima de la camarilla que se dispone a sentar a Madueña otro período en el sillón de mando de la Universidad.

Apenas el 18 de febrero renunció Denise Azucena Díaz Quiñónez a la titularidad de la Junta Especial Número 1 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cuando el Abogado General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Alfonso Carlos Ontiveros Salas, pronto y eficiente le tenía listos los expedientes jurídicos a ella y la familia para cerrarle el camino a la eventual candidatura a Rectora y allanarle el paso a Jesús Madueña Molina que ya se “destapó” y anda en campaña anticipada para buscar la reelección en el máximo cargo de conducción de la UAS.

Así de grotesca es la “democratización” que la élite universitaria en el poder ofrece a cambio de la exención de culpas que un Juez les obsequio a pesar de la comisión de delitos probados contra las finanzas de la institución de educación superior. La estructura y el erario de la UAS, más la correspondiente porción de cinismo, utilizados en la prefabricación de la pifia que reedite un nuevo cacicazgo, pero éste con Madueña a la cabeza y con el asentimiento forzado de alumnos, maestros y trabajadores.

De hecho, el que se adelantó a violentar la Ley Orgánica de la UAS es Jesús Madueña al realizar con recursos humanos y financieros de la casa de estudios el proselitismo fuera de los plazos que establecerán la publicación de la convocatoria y el procedimiento para competir por la Rectoría. Ha de decir, y quizá tiene razón, que si el Poder Judicial le perdonó delitos mayores como quiera se pasa por el arco del triunfo la recién reformada norma universitaria interior.

Impensable que la hija de Chayito Quiñónez, la mujer que marcó un antes y un después en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores administrativos de la UAS, pusiera la otra mejilla ante los ataques de Ontiveros y de Madueña, que lo único que anticipan es el uso del arbitrario aparato uaseño para intimidar a quienes se atrevan a poner en riesgo la ambición reeleccionista.

En vez de amilanarse, Denise Díaz salió ayer a denunciar en conferencia de prensa que es víctima de posibles actos de acoso y hostigamiento por parte del Director de Asuntos Jurídicos de la Universidad, Alfonso Carlos Ontiveros Salas. El funcionario, que apenas el 4 de febrero de 2025 fue designado por Madueña en el cargo, sacó demasiado pronto a relucir las garras y dientes con las que peleará la continuidad, así llueva, truene o relampaguee.

Cuidado con la reedición de prácticas ilegítimas en la Universidad, de antemano sabiendo que los pactos de impunidad dan para eso y más. La escalada del régimen uaseño contra Denise Díaz puede ser llevada a mayores consecuencias si las autoridades ministeriales y judiciales competentes persisten en refrendar a Madueña como protegido y dejar a las víctimas en el desamparo.

Oigan a quien podría postularse como Oposición a Madueña en el proceso de elección de Rector mediante el voto directo de los universitarios. “Mi familia desde tiempos históricos, desde que mi mamá era secretaria general del Sindicato, ha recibido hostigamiento y represión porque no podemos pensar diferente y tener opiniones distintas en la Universidad porque te conviertes en el enemigo público número uno y eso no es correcto, estamos en una etapa en donde ya no podemos nosotros permitir ni un hostigamiento más”, dice la universitaria perseguida.

La táctica de amedrentar de seguro será utilizada contra las mujeres u hombres que alcen la mano para competir en el proceso de votación para Rector. La mayoría de los aspirantes con plazas de base o cargos en la estructura inferior de la pirámide del pasismo-cuenismo, de la cual se apoderó Madueña, recibirán la acometida del área jurídica que ya ha doblado a muchos y se dispone a instalar la “democracia” a la medida del proyecto que entronice a al actual Rector durante otros cuatro años más en el cargo que ejerce después de su condición de indiciado por ilícitos constitutivos de corrupción.

Por lo pronto es Denise Díaz la que inclusive sin definir la candidatura o abstención en la elección de Rector es víctima de la camarilla que se dispone a sentar a Madueña otro período en el sillón de mando de la Universidad. El madueñismo que se asume a imagen y semejanza del cuenismo lo podría lograr, es posible que sí, pero su extensión en el puesto recalcaría la orfandad en la UAS de sociedad que la defienda y la entrega alevosa del alma máter al latrocinio impune.