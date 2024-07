La película da cuenta de una vida intensa y sin prejuicios, que tiene como centro la composición y la dirección musical, pero que también vive abiertamente sus relaciones homosexuales y una intensa vida social.

Bradley Cooper escribe el guión, dirige y actúa Maestro (Estados Unidos, 2023), que se centra en la relación de pareja entre el músico estadounidense Leonard Bernstein (Bradley Cooper) y la actriz costarricense Felicia Montealegre (Carey Mulligan).

Bernstein (1918-1990) y Montealegre (1922-1978) tuvieron tres hijos y una relación de pareja de 1951 hasta la muerte de ella en 1978, a los 56 años. En la película aparece el compositor, el músico, el judío, el homosexual y el ciudadano de Nueva York.

El compositor alguna vez dijo: “No quiero ser como Toscanini que se pasó la vida estudiando y perfeccionando 50 obras. Me moriría de aburrimiento, quiero hacer lo que me apetece y me gusta”.

Y la película da cuenta de una vida intensa y sin prejuicios, que tiene como centro la composición y la dirección musical, pero que también vive abiertamente sus relaciones homosexuales y una intensa vida social.

El director se propone dar a conocer pasajes de la vida de Bernstein que permanecían ocultos o había poca referencia a ellos. Y también mostrar la complejidad de la personalidad apabullante de un creador como él.

Hay un recorrido histórico por las diferentes etapas de su vida como compositor y director, y también de su relación de pareja, con sus hijos y sus amantes, hombres jóvenes, que le resultan muy atractivos.

La crítica especializada reconoce la calidad de la producción y cómo el director logra captar la esencia del trabajo musical de Bernstein; elogian el trabajo de Mulligan interpretando a la compañera del artista.

Consideran, con todo, que hay muchos temas fundamentales en la vida del compositor que se dejan de lado y que resultan claves para entender al personaje y lo que vivió. Se cita, entre otros temas, la persecución del “macartismo” del FBI, por su simpatía al comunismo. Su apoyo a las Panteras Negras o los tratamientos psicológicos y terapéuticos a los que es sometido para “mitigar” su deseo homosexual. No se exploran las capas más profundas de la personalidad del artista y la complejidad de su genio.

Hay críticos que también aplauden el trabajo de Cooper como actor y afirman que como director ofrece una versión del gran compositor como un personaje humano, tierno y comprometido.

A mí me gustó y resultó muy interesante. Conocía la música de Bernstein, pero nada de su vida personal y de la trayectoria de su carrera. Pienso es una buena película.

Cartel de la película Maestro, dirigida por Bradley Cooper.

Maestro

Título original: Maestro

Producción: Estados Unidos, 2023

Dirección: Bradley Cooper

Guión: Bradley Cooper y Josh Singer

Fotografía: Matthew Libatique

Música: Leonard Bernstein

Actuación: Bradley Cooper; Carey Mulligan; Matt Bomer; Maya Hawke; Sarah Silverman; Michael Urie; Brian Klugman; Josh Hamilton; Gideon Glick; Sam Nivola (...)