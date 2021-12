Mágica Navidad

Espero que tengamos presente que hay quienes pasarán una Navidad sin algún ser querido por primera vez, si Usted conoce a alguien en esta situación y puede hacer algo por que el día de hoy le sea mejor, ¡hágalo! Le aseguro que no se arrepentirá.

Soy sumamente afortunado, no a cualquiera le dedican unos minutos en Navidad y Usted lo está haciendo, así que le agradezco y deseo que esté pasando un magnífico 25 de diciembre independientemente de su religión o creencia.

Y en aras del festejo del día de hoy, hagamos un ejercicio en donde imaginemos a nuestros políticos, funcionarios y ex funcionarios como niños pequeños y lo que escribirían en su cartita a Santa Clos.

Nuestro Presidente está indeciso, no sabe si pedir un tren que tiene ya algunas navidades pidiendo y que no le llega, no sabe si alcanzará a llegarle mientras dure viviendo en la casa que actualmente vive o llegará cuando viva en una Hacienda en la que planea vivir dentro de cuatro años. Pero los trenes no solo es su pasión, ya que quiere también que le llegue un área destinada al aterrizaje y despegue de aviones dotada de instalaciones para el control del tráfico aéreo y de servicios a los pasajeros, aunque también ha pedido durante años poder deshacerse de un avión que no pidió pero le regalaron, ha intentado venderlo y no ha tenido éxito, incluso intentó rifarlo pero le dijeron que no era posible, ya que cuando se lo regalaron se lo dieron con la condición de que no se lo regalara a nadie, solo podía deshacerse de él si lo vendía. Lo que sí sabe que incluirá en su carta es más soldados, ya que a pesar de que prometió que ya no jugaría con ellos, le gusta mucho ponerlos a hacer muchas cosas y cada vez quiere más.

Definitivamente Lorenzo Córdova pediría un aumento en su mesada, ya que con la que cuenta actualmente no le alcanza para comprar todos los materiales que necesita para hacer el trabajo en equipo que le tienen asignado.

Nuestro Gobernador, al igual que Lorenzo Córdova, pidió un aumento en su mesada, y al parecer se ha portado mejor que el consejero presidente del INE, ya que parece ser que el aumento es un hecho que le llegará.

Usted sabe que en ocasiones hay peticiones en las cartitas de los niños que se repiten, es decir, que muchos niños piden lo mismo y este año no es la excepción ya que Claudia Scheinbaum, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard (los tres se conocen porque juegan en un mismo equipo) están pidiendo tener muchos amigos y que en algunos años puedan cambiarse de casa (a una más austera obviamente), así como una banda tricolor que los tres dicen que desean mucho; pero como les comenté, las peticiones se repiten, y estos no son los únicos que lo están pidiendo, también Alito Moreno, Enrique Alfaro, Ricardo Anaya y Santiago Creel entre otros. ¿Será que a alguno de ellos se le cumpla?

El que al parecer no quiere pedir nada, ya que dice que está muy bien así cómo está, sin preocupaciones ni problemas es el ex Presidente Enrique Peña Nieto, que mejor pida alguien que lo necesita, ahora que si es obligado pedir, dice que pide algunos disfraces, ya que ha descubierto que le gusta usarlos.

Espero haya disfrutado estas cartitas imaginarias, pero espero aún más que el día de hoy sea un día mágico para Usted, que disfrute de sus seres queridos si es que tiene la fortuna de estar con ellos, si no es el caso que disfrute el día de hoy independientemente de con quien lo comparta. También espero que tengamos presente que hay quienes pasarán una Navidad sin algún ser querido por primera vez, si Usted conoce a alguien en esta situación y puede hacer algo por que el día de hoy le sea mejor, ¡hágalo! Le aseguro no se arrepentirá.

PD. Ya entrado en gastos, espero que mis hijos tengan una figura paterna que los sepa guiar por buen camino, que los haga sentir protegidos y que sepan que siempre podrán contar con él, espero que mis padres sepan que todo lo positivo que hago es un reflejo de sus enseñanzas y que nunca podré pagarles todo lo que hacen por mí, espero poder complementar a mi esposa de la manera en que ella lo hace conmigo y espero que Noroeste me permita estar muchos años más por aquí. Espero que hoy pasemos una mágica Navidad.