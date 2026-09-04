Malasia: la fábrica silenciosa de la inteligencia artificial

México comparte varias de las ventajas estructurales de Malasia —proximidad a un mercado tecnológico dominante, mano de obra capacitada, tratados comerciales favorables—, pero no ha logrado replicar la misma velocidad de ejecución ni la misma claridad estratégica en el terreno digital. La diferencia no está en el potencial, sino en la capacidad del Estado para articular incentivos, energía y certidumbre regulatoria en un solo paquete atractivo para el capital

Mientras el debate público sobre la inteligencia artificial se concentra en Silicon Valley, Beijing o las capitales europeas, Malasia ha construido, casi sin estridencias, uno de los ecosistemas tecnológicos más dinámicos del sudeste asiático. En apenas media década, el país pasó de ser un eslabón secundario en el ensamblaje de semiconductores a convertirse en un nodo estratégico de la infraestructura global de cómputo. La historia merece atención, no solo por su valor intrínseco, sino por lo que revela sobre las nuevas rutas de la geopolítica tecnológica.

El estado de Johor, fronterizo con Singapur, es el epicentro de esta transformación. Desde 2021, Malasia ha aprobado inversiones en centros de datos por más de 40 mil millones de dólares, y la capacidad instalada podría multiplicarse hasta cuadruplicarse hacia 2029. Google, Microsoft, Oracle, Amazon, ByteDance y Nvidia han apostado por el país, atraídos por energía relativamente barata, suelo disponible y una política industrial que ofrece exenciones fiscales y “carriles verdes” para acelerar el suministro eléctrico a proyectos digitales. El acuerdo entre YTL Power y Nvidia para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial en Kulai, por más de dos mil millones de dólares, simboliza esa ambición: Malasia no solo quiere alojar servidores, sino participar en el diseño de la próxima generación de cómputo.

Ese giro hacia mayor sofisticación es visible también en semiconductores, sector donde Malasia ha sido durante décadas un centro confiable de ensamblaje y pruebas. El gobierno de Anwar Ibrahim ha comprometido miles de millones de dólares en incentivos fiscales para escalar hacia actividades de mayor valor agregado: diseño de circuitos, empaquetado avanzado y manufactura impulsada por innovación. Las licencias obtenidas de Arm para diseño de chips, presentadas durante SEMICON Southeast Asia 2026, apuntan en esa dirección. La meta declarada es que surjan al menos diez empresas malasias especializadas en diseño y empaquetado avanzado, capaces de competir con jugadores establecidos de Taiwán, Corea del Sur y Estados Unidos.

Hay una lección geopolítica de fondo. Malasia ha sabido capitalizar la fragmentación de las cadenas de suministro que provocó la rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín. Cuando Estados Unidos impuso restricciones a la exportación de semiconductores chinos, Malasia —y en particular Penang— se convirtió en destino natural para diversificar el riesgo. Pero el país ha ido más allá del oportunismo coyuntural: ha construido un marco regulatorio predecible, infraestructura energética confiable y una fuerza laboral calificada, tres condiciones que rara vez coinciden en el mundo en desarrollo.

Para quienes seguimos de cerca los debates sobre relocalización y política industrial en América Latina, el caso malasio ofrece un espejo incómodo. México comparte varias de las ventajas estructurales de Malasia —proximidad a un mercado tecnológico dominante, mano de obra capacitada, tratados comerciales favorables—, pero no ha logrado replicar la misma velocidad de ejecución ni la misma claridad estratégica en el terreno digital. La diferencia no está en el potencial, sino en la capacidad del Estado para articular incentivos, energía y certidumbre regulatoria en un solo paquete atractivo para el capital.

Malasia no resolverá por sí sola el mapa de la inteligencia artificial global, pero su trayectoria confirma que el poder tecnológico del siglo 21 ya no se mide solo en algoritmos, sino en la capacidad de los Estados medianos para insertarse con inteligencia en cadenas de valor que antes parecían reservadas a las grandes potencias.