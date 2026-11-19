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Esta vez el mensaje llegó desde Guasave y vía el dirigente priista César Emiliano Gerardo Lugo, quien insistió en lamentar que el “Pío” Esquer se niegue a sumarse a la coalición con el tricolor, el Acción Nacional y el Partido Sinaloense. Y como una parte de la esencia magnánima del priismo y el atractivo que la oposición puede ofrecer, le han dado chanza al “Pío” de “pensarla” hasta enero, cuando cerrarán entonces la invitación que todavía está abierta, aún y los despechos anteriores.

Le siguen cucando

al ‘Pío’ Esquer

A través de declaraciones públicas, ahora el Partido Revolucionario Institucional, dirigió mensajes para persuadir, o disuadir, al “Pío” Sergio Esquer, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, de que cambie su opinión y forme parte de la alianza opositora de cara al proceso de elección de 2027.

Esta vez el mensaje llegó desde Guasave y vía el dirigente priista César Emiliano Gerardo Lugo, quien insistió en lamentar que el “Pío” Esquer se niegue a sumarse a la coalición con el tricolor, el Acción Nacional y el Partido Sinaloense.

De hecho el grueso del mensaje es que César Emiliano sacó el petate del muerto y le mandó decir al líder emecista que su negativa pone en riesgo de fragmentar el voto opositor.

Y como una parte de la esencia magnánima del priismo y el atractivo que la oposición puede ofrecer, le han dado chanza al “Pío” de “pensarla” hasta enero, cuando cerrarán entonces la invitación que todavía está abierta, aún y los despechos anteriores.

¿Qué será a lo que verdaderamente le temen el PRI y el PAN con todo este rollo?

La situación parece una trama dramática y romántica, enamorados de algo que pudiera ser, pero sin tener la certeza de lo que llegue a ser, porque hasta el momento el Movimiento Ciudadano no ha tenido un resultado memorable en las elecciones, salvo la victoria en Elota con el Presidente Municipal Richard Millán, y que por cierto fue expulsado del instituto político naranja por renegado y hacerle el caldo gordo al Gobernador Rubén Rocha Moya.

Movimiento Ciudadano, es cierto, creció de la mano del ex priista Sergio Torres Félix y su círculo más cercano como protagonistas principales, sin embargo desde la dirigencia nacional decidieron darle un cambio al dueño del timón y se lo ofrecieron al “Pío” Esquer, y aunque este empresario agrícola, también de pasado priista, aún no ha estado enfrente del MC en algún proceso electoral.

Incluso hasta antes del asesinato del maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, el Partido Sinaloense llegó a ser la segunda fuerza política más grande del estado, y ese ya lo tienen en la bolsa.

La lógica del “Pío”, que suena a la más lógica, y la entendemos por sentido común, es lanzarse solos, sin involucrarse con una fórmula que no funciona y con candidatos que no han ganado nada en el pasado inmediato.

Una, Paloma Sánchez, la pluri, y Mario Zamora, el eterno segundo lugar.

En cambio Esquer debe tener fe en ese banquete de las encuestas que significan los indecisos, que están hartos de Morena y que no piensan en regresarle el poder ni a los priistas ya probados ni a los panistas cada vez menos presentes en las curules. Mucho menos en los pasistas que son tan cínicos que seguramente los pluris 1 y 2 para el Congreso, de nuevo serán la señora Jesús Angélica Quiñónez y el ex Rector Víctor Corrales.

Estamos seguros que los tricolores y los blanquiazules van a seguir cucando al “Pío”, quien no se ve que vaya a cambiar de opinión y que sabe que esta vez, irónicamente, restarle a la coalición, le sumará mucho más al MC.