El pleito entre el todavía Fiscal General del Estado de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, con el ahora Secretario de Gobierno que entrará en funciones el 1 de noviembre, Enrique Inzunza Cázarez, no se limitó a los señalamientos sobre el acoso del ex Magistrado a una mujer, sino que al ex Ombudsman se le pidió de la manera más atenta que desapareciera del mapa

Desesperación en el sur

Cientos de personas, el pueblo entero de La Concha, Escuinapa, esperaba ayer con ganas de pelear al Gobernador Quirino Ordaz Coppel. Los habitantes de la comunidad más afectada por los efectos del Huracán Pamela mantenían bloqueada un tramo de la carretera Mazatlán-Tepic, provocando filas de más de ocho kilómetros en ambos sentidos. Los damnificados pusieron como única condición para levantar el bloqueo la presencia del Gobernador y hasta allá fue Ordaz Coppel. El encuentro fue muy interesante porque los vecinos están hartos de esperar ayuda, después de salir afectados por el Huracán Willa, en 2018, más recientemente por el Huracán Nora y ahora por el Huracán Pamela. Así que cuando llegó el Mandatario, lo que encontró fue una turba molesta que quería que se les firmara un documento donde se les asegurara que la ayuda va a llegar. Quirino los escuchó y les dio su palabra de que miembros de Conagua, Bienestar, el Ejército y la Guardia Nacional iniciarán un censo para evaluar los daños, pero no fue suficiente, los vecinos querían un documento firmado. Finalmente, el Gobernador se dio cuenta que no habría poder que los hiciera cambiar de opinión y les firmó el documento, para conseguir que se levantara el bloqueo. Después de la firma, el Mandatario y su esposa metieron los zapatos en el lodo y realizaron un recorrido por las casas devastadas por el meteoro.

La rivalidad

El pleito entre el todavía Fiscal General del Estado de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, con el ahora Secretario de Gobierno que entrará en funciones el 1 de noviembre, Enrique Inzunza Cázarez, no se limitó a los señalamientos sobre el acoso del ex Magistrado a una mujer, sino que al ex Ombudsman se le pidió de la manera más atenta que desapareciera del mapa. Claro que para llegar a este acuerdo hubo un jaloneo de ambos lados. Uno puso sus condiciones: que se le reconociera la antigüedad como si hubiera estado todo el periodo o retirarse con sueldo de Magistrado, por el otro lado no contar con su presencia era suficiente. La rivalidad viene de 2018, cuando Ríos Estavillo presuntamente filtró una denuncia por acoso sexual que involucraba a Izunza Cázares, entonces el Magistrado dijo que eran presiones de Quirino y su Gobierno para que se retirara, pero todavía no se olvida de los corajes que hizo con el Fiscal por haber filtrado la información, desde entonces ni en pintura se pueden ver. En este momento, lo que diga Rocha Moya está demás, no pueden ocupar espacios juntos Inzunza Cázarez y Ríos Estavillo, y este último de eso se cuelga, no dio grandes resultados, pero se va a dar la gran vida con el sueldo que pidió para irse.

Explota Estrada

Después de darse a conocer por parte del Congreso del Estado que las cuentas públicas del municipio de Culiacán en lo que corresponde al 2019 fueron reprobadas, el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro volvió a explotar en contra de la ex Diputada, Graciela Domínguez. Hasta dio gracias a Dios porque Domínguez Nava ya se haya ido del Congreso del Estado, y la acusó de haber hecho un dictamen de las cuentas antes de irse, sin permitir modificar nada. De pasada, el Alcalde opinó que como Gobierno local no tiene porque andar justificando sus gastos ante el Congreso del Estado, ya que para eso está la Auditoría Superior del Estado. Además aseguró que ahora todo era limpio y puro en el Ayuntamiento.

Las buenas cuentas

Hoy comparecerá el Secretario de Educación estatal, Juan Alfonso Mejía López en el Congreso del Estado, por eso de la glosa del último informe de Gobierno y creemos que poco se le podrá reclamar. Si bien es cierto que todos los secretarios ya se van, menos el de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, que al parecer será el único que repite, creemos que Mejía López si entregará cuentas inmejorables en el rubro que le tocó manejar, que aún con la pandemia, pudo sobrellevar con mucho empuje. El académico, desde el arranque de su gestión, anunció que apoyaría a los maestros, y en solo cuatro años 10 meses, esta administración basificó a más trabajadores de la educación que todo el sexenio anterior. Mario López Valdez entregó 12 mil 737 plazas a 9 mil 080 trabajadores, mientras el Gobernador Quirino Ordaz Coppel benefició a 14 mil 782 trabajadores, con 21 mil 185 basificaciones. Cada basificación representa tranquilidad para una familia y era un reclamo con el cual Juan Alfonso Mejía pudo lidiar y sacar adelante. De acuerdo a lo que ha repetido en varias ocasiones el secretario, con la pandemia encima, los maestros demostraron que la escuela no son sólo ladrillos, sino personas. Sin duda, la sensibilidad con la que se manejó el sector educativo en el estado fue lo que rindió frutos. Esperemos no se pierda de vista, sobre todo ahora que Sinaloa está por iniciar una nueva era.

El lado más oscuro

Quien estará dando una conferencia virtual para Sinaloa invitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública es Sebastián Marroquín, hijo del extinto narcotraficante Pablo Escobar. Sí, ya sabemos, la figura de Escobar ha sido una de las de más peso en cuanto series, películas y programas sobre el narco en el mundo, pero el objetivo es llamar precisamente a no repetir esas historias de sangre, que por desgracia si vemos cómo permea entre los jóvenes de la entidad. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar, precisó que uno de los problemas más grandes de Sinaloa, es la juventud que opta por seguir malos pasos vinculados al narcotráfico, llevándolos a factores de riesgos,la cárcel o la muerte, por lo que el testimonio de primera mano de Sebastián Marroquín servirá para visibilizar el lado más oscuro de la criminalidad. La invitación es a unirse de manera virtual hoy viernes 15 de octubre del 2021, a las 12:00 horas, a través del FaceBook del Sesesp Sinaloa.

