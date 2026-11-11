Malos augurios: un INE debilitado y un gobierno que mira hacia otro lado

Mientras los señalamientos de corrupción exigen investigaciones y responsabilidades en el presente, el gobierno de Sheinbaum desvía la atención hacia el pasado. Entretanto, el INE enfrenta renuncias, recortes y una crisis de conducción

Tras los reveladores datos que ofreciera la acuciosa y contundente investigación que la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, diera a conocer la semana pasada y que la Presidenta Sheinbaum hizo suyos, acaso la única duda de tan elocuente averiguación sea saber por qué Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, no es militante distinguida del partido SOMOS.

Más allá de la broma, el desfiguro es un mal augurio respecto al compromiso presidencial en el combate a la corrupción: mientras las evidencias de cada nuevo video son más contundentes y escandalosas, la presidente de México prefiere voltear a un pasado cada vez más remoto. Tratemos de encontrarle alguna lógica al argumento.

La Presidenta y su gabinete parecen haber encontrado una veta para desviar la atención: los hermanos señalados de corrupción son viejos proveedores en el sistema electoral. Eso todos lo sabíamos. Pero el ser un viejo proveedor no quiere decir que todas las licitaciones y concursos en que hayan participado (ganado o perdido) se hayan hecho bajo las bases de complicidad y descaro que los videos nos han revelado.

Hay más de 20 años de auditorías practicadas por diversas instancias al sistema electoral para documentar que ser proveedor antes de Taddei no es sinónimo de corrupción sistémica. Demostrar que son proveedores que nutrían materiales electorales desde antes no justifica que se deje de actuar penalmente en el presente. Son ganas (urgencia) de distraer la atención.