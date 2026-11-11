Malos augurios: un INE debilitado y un gobierno que mira hacia otro lado

Tras los reveladores datos que ofreciera la acuciosa y contundente investigación que la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, diera a conocer la semana pasada y que la Presidenta Sheinbaum hizo suyos, acaso la única duda de tan elocuente averiguación sea saber por qué Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, no es militante distinguida del partido SOMOS.
Más allá de la broma, el desfiguro es un mal augurio respecto al compromiso presidencial en el combate a la corrupción: mientras las evidencias de cada nuevo video son más contundentes y escandalosas, la presidente de México prefiere voltear a un pasado cada vez más remoto. Tratemos de encontrarle alguna lógica al argumento.
La Presidenta y su gabinete parecen haber encontrado una veta para desviar la atención: los hermanos señalados de corrupción son viejos proveedores en el sistema electoral. Eso todos lo sabíamos. Pero el ser un viejo proveedor no quiere decir que todas las licitaciones y concursos en que hayan participado (ganado o perdido) se hayan hecho bajo las bases de complicidad y descaro que los videos nos han revelado.
Hay más de 20 años de auditorías practicadas por diversas instancias al sistema electoral para documentar que ser proveedor antes de Taddei no es sinónimo de corrupción sistémica. Demostrar que son proveedores que nutrían materiales electorales desde antes no justifica que se deje de actuar penalmente en el presente. Son ganas (urgencia) de distraer la atención.
Pero el desfiguro semanal es también una mala profecía para el rescate del INE. Otra vez no hay un diagnóstico de la profundidad de la crisis por la que atraviesa la autoridad electoral y, por tanto, no hay sentido de urgencia ni vías de solución alternativas. No es la primera vez que la integración del máximo órgano de dirección del INE está incompleta, pero sí es la primera vez que esto ocurre en pleno proceso electoral.
La oleada de renuncias que han sacudido al INE en los últimos días implica encontrar a nuevos responsables en muchas áreas. Urge, sin embargo, la convocatoria para seleccionar al relevo de Taddei y ésta sigue sufriendo retrasos. Nadie se compadece del INE. La gobernabilidad interna debe ser cada día más compleja y la autoridad no tiene la solidaridad del Poder Legislativo para ayudarle a normalizar pronto su situación.
Pero no solo eso, le ha propinado un nuevo recorte de recursos que me parece pone en riesgo el éxito del proceso electoral. Así con un INE acéfalo, empobrecido y desprestigiado es que vamos a encarar la elección más grande de la historia de nuestro país. Mal augurio.