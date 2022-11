Efectivamente, es fácil que en un momento de coraje, pérdida, tristeza, impaciencia, frustración, ansiedad o angustia perdamos el control de nuestras emociones y lastimemos u ofendamos a alguien. No obstante, no debemos olvidar la trascendencia que reviste el conservar la calma y mantenerse humanos.

Son muchos los problemas, dificultades y situaciones difíciles que afrontamos en la vida, por lo que, en ocasiones, resulta difícil permanecer ecuánimes; sin embargo, lo importante es cuidar que no perdamos la capacidad de mantenernos humanos.

Efectivamente, es fácil que en un momento de coraje, pérdida, tristeza, impaciencia, frustración, ansiedad o angustia perdamos el control de nuestras emociones y lastimemos u ofendamos a alguien. No obstante, no debemos olvidar la trascendencia que reviste el conservar la calma y mantenerse humanos, como subrayó el escritor George Orwell: “Lo importante no es mantenerse vivo sino mantenerse humano”.

Su nombre real era Eric Arthur Blair, pero optó por el seudónimo antes expresado porque Eric le sonaba demasiado escocés. En cambio, George, recordaba al santo patrono de “Albión” (nombre que se daba a Inglaterra porque lo primero que se veía al cruzar el Canal de la Mancha, desde Francia, eran los acantilados de Dover, que son de un gris muy claro).

Por otra parte, el apellido Orwell lo tomó del nombre de un río que atraviesa el condado de Suffolk, porque es un simbolismo que refleja tranquilidad, vida campestre, naturaleza bucólica.

Dos de sus obras más conocidas son Rebelión en la granja y 1984. La primera es una sátira en la que los animales se rebelan contra su amo, pero luego establecen un sistema autoritario peor al que tenían. La segunda, habla de un mundo en el que existe un “Ministerio de Verdad” que controla toda la información y un “Gran Hermano”, que ostenta todo el poder como estado totalitario.

Expresó: “Si el líder dice de tal evento esto no ocurrió, pues no ocurrió. Si dice que dos y dos son cinco, pues dos y dos son cinco. Esta perspectiva me preocupa mucho más que las bombas”.

¿Me mantengo humano?