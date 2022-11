salomon.gaxiola@gmail.com

No será el primer Presidente que participe en una marcha en nuestro país, ya lo hizo José López Portillo un 2 de septiembre de 1982, el motivo fue demostrar el apoyo del pueblo en la decisión de nacionalizar la banca. “Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear”, expresaba en aquel entonces el Presidente.

La semana pasada no estuvimos en este espacio, por lo cual no fue posible señalar el éxito de la marcha a favor del INE denominada #ElINENoSeToca, ¿Cuántas personas marcharon? La respuesta dependerá de a quien le pregunte, pero podemos señalar que cientos de miles de personas lo hicieron. Señalamos anteriormente que la marcha fue convocada por la sociedad civil y partidos políticos, también mencionamos que todos tenemos derecho a manifestar nuestras ideas y asociarnos o reunirnos pacíficamente con un objeto lícito.

La respuesta del Presidente no se hizo esperar, lo cual no es de sorprender ya que previo a la marcha estuvo atacando a quienes la organizaban, por lo que el día siguiente de la marcha nuestro Presidente recordó su añorado paso opositor y convocó a una marcha para el día de mañana, obviamente no podía ser antes ya que fue puente y además el Mundial de Fútbol no lo permitía, pero el día de mañana será la fecha en la que se dé esta marcha en respuesta a la marcha convocada a favor del INE. Será una marcha promovida por el Presidente, en favor del Presidente, con la participación del Presidente, para celebrar al Presidente. ¿Está mal esto? No, recordemos que somos libres de manifestar nuestras ideas y reunirnos pacíficamente con un objeto lícito, por lo cual el Presidente puede convocar a esta marcha.

El presidente seguramente dará un mensaje al final de la marcha (cómo desaprovechar la oportunidad) veremos el tono del mismo, aunque esta semana ya mencionó que la reforma constitucional al INE no se va a poder y buscará una ley que permita se ahorre. Lo más probable es que señale que es necesaria la tan publicitada reforma electoral.

PD 1._ “Aprovecho para invitarlos, son muchos acarreados porque están muy contentos por el combate a la corrupción, hay millones de personas que van a venir, son acarreados porque vienen a celebrar que ya no domina la oligarquía en México”: Andrés Manuel López Obrador.

PD 2._ Buen ejercicio el realizado por el Gobernador y la Cámara de Diputados.