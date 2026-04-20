Marte, la meta de las misiones Apolo y Artemis

Las misiones Apolo y Artemis no sólo demuestran que la exploración planetaria es posible, sino que también es necesaria para el progreso. El estudio del espacio no solo responde a preguntas sobre el pasado, sino que inspira a transformar el porvenir

El histórico alunizaje de 1969 marcó un hito en exploración espacial. Si bien la Luna representó un logro monumental, sabemos que no fue un final, sino el primer paso de un viaje más ambicioso hasta llegar al planeta rojo, Marte.

¿Por qué mirar a Marte? Porque plantea retos extraordinarios y la promesa de ampliar nuestro conocimiento sobre el sistema planetario, abriendo la puerta a la exploración futura del espacio más allá del Sol.

Explorar Marte también nos brinda la posibilidad de comprender mejor nuestros orígenes y proyectar el futuro. El estudio de su geología, la búsqueda de indicios de vida pasada o presente, y el aprovechamiento de sus recursos naturales pueden transformar nuestra visión de la vida en la Tierra y de lo que significa ser parte del universo. Por ejemplo, la teoría de la Panspermia propone que el origen de la vida en la Tierra pudo haber tenido vínculos con Marte, a través de meteoritos que transportaron agua y microorganismos hacia la superficie terrestre.

El objetivo de alcanzar Marte será la culminación de décadas de avances científicos y de una ruta trazada por etapas. Antes de pensar en el planeta rojo, la agenda espacial ha comenzado por conquistar la Luna.

La misión Apolo en 1969 llevó a la humanidad por primera vez a otro cuerpo celeste. A lo largo de varias misiones (hasta la Apolo 17) se perfeccionó la tecnología y la capacidad de aterrizar en terreno extraterrestre, sentando las bases de la exploración moderna.

Más allá de la imagen simbólica del alunizaje, Apolo permitió comprender cómo operar en entornos extremos, cómo gestionar recursos limitados y cómo coordinar misiones de alta complejidad tecnológica. Esos aprendizajes siguen vigentes hoy y constituyen el cimiento de los programas actuales.

Medio siglo después, el esfuerzo se retoma con las misiones Artemis, que representan la evolución del sueño original. Artemis I marcó el regreso a la exploración lunar con pruebas no tripuladas; Artemis II avanzó hacia misiones tripuladas en órbita lunar; y Artemis III, en el corto plazo, tiene como objetivo llevar nuevamente astronautas a la superficie de la Luna y comenzar a establecer una presencia más permanente.

La meta ya no se limita a plantar una bandera, sino a crear una base de operaciones y aprendizaje, donde se pongan a prueba tecnologías para extraer recursos, como agua, y así preparar lo necesario para sobrevivir en Marte.

Traspasar la órbita lunar implica enfrentar retos como la distancia, la radiación y la necesidad de sistemas autosuficientes, lo que exige una secuencia de pasos que deben cumplirse de forma progresiva. En ese sentido, las misiones a la Luna son el punto de partida hacia una exploración más profunda del universo.

La experiencia adquirida en la Luna será invaluable para enfrentar los retos tecnológicos y humanos en el planeta rojo, desde el manejo de materiales y energías limitadas, hasta la construcción de nuevas comunidades. Preparar una base lunar es, en esencia, un ensayo general para Marte.

En este contexto global, la Universidad Autónoma de Sinaloa destaca como un actor en el impulso de la astronomía en México. La UAS cuenta con la única licenciatura en astronomía del país, formando a nuevas generaciones interesadas en el cosmos.

Expertas y expertos de la universidad estudian temas como la ‘basura’ espacial en el Centro de Astronomía de la UAS, los meteoritos (incluyendo el emblemático “Meteorito Bacubirito”, el más largo del mundo, que puede visitar en el Centro de Ciencias de Sinaloa), y las posibilidades tecnológicas derivadas de la exploración científica. Estos esfuerzos acercan a la comunidad sinaloense y nacional a la vanguardia del conocimiento, motivando la curiosidad de la juventud y abriendo espacios de colaboración internacional.

Las misiones Apolo y Artemis no sólo demuestran que la exploración planetaria es posible, sino que también es necesaria para el progreso. El estudio del espacio no solo responde a preguntas sobre el pasado, sino que inspira a transformar el porvenir.

Experimentar, descubrir y compartir el conocimiento científico fortalece la capacidad de las personas y las comunidades para enfrentar desafíos globales y pensar en nuevas fronteras. Así, la travesía hacia Marte pasando por la luna se convierte en una empresa colectiva, donde la ciencia y la educación, impulsadas desde lugares como Sinaloa, se entrelazan con la ambición de trascender fronteras.