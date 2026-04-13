Partimos del libro de Ito Bátiz, ‘Detrás del jardín’, que constituye la antesala del mismo: su génesis, proyecto, motivaciones, causa, necesidad y sentimientos.

Para cerrar, por lo pronto, el tema de la importancia urbana de un jardín, así como sus grandes ventajas y beneficios, haremos un breve resumen. Partimos del libro de Ito Bátiz, “Detrás del jardín”, que constituye la antesala del mismo: su génesis, proyecto, motivaciones, causa, necesidad y sentimientos.

Asimismo, la segunda etapa la podríamos designar: “Desde el jardín”, título del libro de Jerzy Kosiński, que fue llevado al cine con el título de “Un jardinero con suerte”, protagonizada por el excelente actor, Peter Sellers. Se trata de la perspectiva virginal con que un jardinero contempla, explica y descifra el mundo.

La tercera, sería “Más allá del jardín”, como lo especifica brillantemente Santiago Beruete, en su libro Jardinosofía: “El hecho de que los seres humanos se empeñen en convertir un trozo de tierra en un edén evidencia su necesidad de paz, serenidad y equilibrio, sometidos como están a la permanente contradicción entre su destino mortal y su vocación de permanencia, entre su deseo de orden y su temor al caos, entre el poder de su razón y el desorden de sus instintos. Ése es su propósito, su razón de ser: aunar arte y naturaleza creando belleza, la cual es promesa de felicidad”.

Russel Page, quien para muchos es el más famoso diseñador de jardines y escribió un libro titulado: La educación de un jardinero, expresó: “Crear un jardín es organizar todos sus elementos existentes y aportarles algo nuevo, pero ante todo es tener en cuenta lo más precisamente posible todo aquello que se tiene ante los ojos, el cielo y la línea del horizonte, el color de la hierba, las especies y las formas, los árboles. Cada trozo del campo tiene su propia personalidad, cada puñado de metros cuadrados es una reinterpretación”.

¿Proyecto mi jardín?