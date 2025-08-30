Más empleos formales, menos equidad: los efectos ocultos del récord de empleo IMSS

Durante julio se registraron 1.29 millones de puestos que correspondieron a trabajadores de plataformas digitales como Uber, Rappi y Didi, incorporados automáticamente al Régimen Obligatorio como parte de un programa piloto iniciado en junio de 2025. Esta incorporación fue automática y no producto de nuevas contrataciones.

En julio de 2025, el IMSS reportó un aumento histórico al alcanzar 23,591,691 empleos formales registrados, pero... ¿qué hay detrás?

Durante julio se registraron 1.29 millones de puestos que correspondieron a trabajadores de plataformas digitales como Uber, Rappi y Didi, incorporados automáticamente al Régimen Obligatorio como parte de un programa piloto iniciado en junio de 2025. Esta incorporación fue automática y no producto de nuevas contrataciones.

Aunque el dato pueda parecer, a primera vista, una señal de progreso económico, lo que refleja es una reconfiguración del empleo formal en México, con la ampliación de un registro formal que hasta hace poco no reconocía a estos trabajadores.

A pesar de este ingreso masivo, el registro final de puestos reflejados durante julio fue de 1.26 millones de puestos totales, lo que implica en realidad una caída de 25 mil puestos formales durante el mismo mes. Sin el efecto del programa, julio habría acumulado cuatro meses consecutivos de caídas en el registro de puestos formales.

El programa piloto tiene un plazo de 180 días naturales desde la publicación del decreto (24 de junio 2025), es decir, la prueba será vigente hasta el 24 de diciembre de 2025. Con este piloto, se busca garantizar la cobertura por accidentes de trabajo a todas las personas de plataformas digitales que cubran ingresos netos mensuales equivalentes a por lo menos un salario mínimo mensual de la Ciudad de México (IMSS).

En caso de no cumplir con el mínimo ingreso establecido para participar en el programa, se puede optar por la incorporación retroactiva como persona trabajadora independiente; sin embargo, existen desventajas de acuerdo a los beneficios publicados en el sitio oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En el modelo de plataformas, la empresa funge como patrón y cubre las cuotas correspondientes ante el IMSS, incluyendo las del INFONAVIT, lo que permite al trabajador contar con aportaciones regulares y acceso a créditos y ahorro. En contraste, un trabajador independiente debe realizar estos pagos de forma directa y voluntaria cada mes para acceder a los mismos beneficios.

En cuanto a enfermedades y maternidad, los trabajadores en plataformas cuentan con cobertura médica inmediata y un subsidio del 100 % en caso de incapacidad, siempre que cuenten con al menos 30 semanas cotizadas previas. Por su parte, los independientes también pueden acceder a estos beneficios, aunque están sujetos a periodos de espera (IMSS, plataformas digitales).

Estas diferencias ponen en evidencia que, si bien la medida representa un avance en el reconocimiento formal de este tipo de empleo, no necesariamente implica un avance equitativo para toda la población trabajadora.

Las estadísticas compartidas por el IMSS también permiten entender mejor el perfil de esta población recientemente incorporada, destacando que solo el 10 % son mujeres (IMSS). Por lo que esta incorporación masiva de hombres, a través del programa piloto, impacta negativamente las cifras de la brecha por sexo en el registro de empleo formal.