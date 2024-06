No me parece correcta la reforma, no me parece correcto que se elijan jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, creo que la profesionalización y la capacidad deben de ser elementos de mayor valor a la popularidad de la persona en cuestión.

Ya en otras ocasiones hemos mencionado cómo México vive distintas realidades, México tiene muchas versiones y todas ellas conviven entre sí, no nos pondremos a analizar cada una de ellas, como lo puede ser el del mexicano que vive en el campo y del campo, que del mexicano que es empresario o del mexicano que es servidor público, ya que todos y cada uno de ellos son parte de las distintas realidades de nuestro México.

El que gobierna debe de hacerlo para todas esas realidades, hayan o no votado por él, es normal que cada gobernante crea tener (o por lo menos lo diga) las respuestas a todas las preguntas, las acciones adecuadas para tener una mejor economía, con mayor seguridad, mejores servicios, “más justicia” etc. Cada quien desde su realidad hará un análisis de que si cumple o no. Por lo pronto la realidad es que en nuestro país se cometen 26 millones de delitos al año y menos del 1 por ciento llega a un Juez.

Nos enfocaremos en la justicia, ya que es la reforma que se ha propuesto, se señala que no hay justicia porque dentro del Poder Judicial existe nepotismo y corrupción. La reforma busca que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos a través del voto popular, busca desaparecer el Consejo de la Judicatura, así como cambios administrativos.

Esta semana iniciaron los “Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial”, donde personal de la SCJN expresó sus razones para “atenuar” la reforma propuesta, por su parte los legisladores presentes no hicieron más que repetir los motivos por los cuales es necesaria (según su visión) dicha reforma. Por cierto, le recomiendo enormemente la intervención del Ministro Javier Laynez dentro de estos diálogos, creo que no tiene desperdicio alguno.

Si bien es cierto se están realizando estos diálogos, creo que es solo cuestión de tiempo para que se apruebe la reforma en cuestión y tengo que ser claro, no me parece correcta la reforma, no me parece correcto que se elijan jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, creo que la profesionalización y la capacidad deben de ser elementos de mayor valor a la popularidad de la persona en cuestión. Creo también que provocará lealtades del Juez para quien lo eligió y el Juez no debe de tener mayor lealtad que la aplicación de las leyes. Ya tenemos el ejemplo de diputados/senadores donde su lealtad no es para el electorado sino para el partido que los postuló (hay excepciones... creo).

También me hace preguntarme lo siguiente: ¿El Juez actuará de la misma manera con una persona que votó por él que por una persona que no lo hizo? ¿O si podremos hablar de que existirá independencia judicial?, ¿cuánto cuesta esta propuesta de reforma (me refiero a su implementación)? ¿Se le otorgó al INE el presupuesto para poder realizar la elección de los jueces? Sin duda eventualmente tendremos las respuestas, unas más prontas que las otras.

Para finalizar, tres preguntas más. ¿Esta reforma llevará justicia a todas las realidades de México? En caso de que no llegue la justicia a todas las realidades de México, ¿ahora quién será el culpable? ¿El nepotismo y la corrupción?

PD 1._ Esta semana en Bolivia hubo un intento de Golpe de Estado, por cierto, en Bolivia eligen a la Suprema Corte por voto popular.

PD 2._ Algo me dice que una vez que terminemos con el tema del Poder Judicial empezaremos a hablar del Banco de México.