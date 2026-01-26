Hay eventos que se planean durante meses y se disfrutan en unos cuantos días, pero cuyos efectos duran mucho más.

El 3er Torneo Anual de Pádel del Banco de Alimentos de Culiacán fue uno de esos. No solo por su tamaño, que ya lo coloca como uno de los torneos más grandes de la región, sino por lo que representó: comunidad, solidaridad y la certeza de que, aun en contextos complicados, hay quienes deciden sumar.

Todo comenzó el 8 de enero con un evento rompehielos en Nativa Jardín Residencial. Más que un arranque formal, fue una convivencia que marcó el tono de lo que vendría después.

Ahí se entregaron kits de bienvenida a los jugadores, hubo juegos de exhibición, cenas, bebidas y rifas. Un espacio para verse, saludarse y recordar que este torneo no gira únicamente alrededor de la competencia, sino del encuentro entre personas que comparten una misma causa.

Esa noche ocurrió algo inédito. Por primera vez en la historia del pádel se presentó un formato tan innovador como atractivo: el Pádel Shoot Out, un juego que ofrecía la posibilidad real de llevarse un Nissan Magnite 2026. Una idea disruptiva que rompió esquemas y elevó la emoción del evento.

Este proyecto fue posible gracias al respaldo de Nissan Grupo del Rincón, un aliado que, una vez más, estuvo presente apoyando al Banco de Alimentos y apostando por propuestas diferentes que conectan deporte, innovación y responsabilidad social.

Los juegos oficiales del torneo arrancaron el domingo 11 de enero y se extendieron hasta el jueves 15, periodo en el que cada pareja tuvo asegurados cuatro juegos dentro del rol regular.

A partir de ahí, la competencia subió de nivel. Los octavos de final se disputaron el viernes en Altura Pádel Club, los cuartos de final el sábado en Deneb, las semifinales el domingo en Slice, y finalmente la gran final y el juego por el tercer lugar se llevaron a cabo el lunes 19 en Pádel Spot.

De manera paralela, se jugaron las eliminatorias y finales del Last Chance en VIP Río, manteniendo la intensidad y el movimiento en distintos puntos de la ciudad.

Durante esos días, más de 200 jugadores se dieron cita en las canchas de Pádel Spot, Alta Pádel, Slice, Deneb, VIP Río, Ases, VIP Musala, Altura y Pádel Arena. Gracias a los clubs por sus facilidades y sobre todo la promoción a nuestro torneo.

Partidos intensos y una logística que exigió coordinación, paciencia y compromiso. Todo esto confirmó que el pádel en Culiacán no solo crece, sino que se organiza, se profesionaliza y se pone al servicio de causas que importan.

El esfuerzo también se reflejó en la cancha, y vale la pena reconocer a quienes subieron al podio.

En tercera categoría, los campeones fueron Juan Carlos González y Ángel Vázquez, el segundo lugar lo obtuvieron Alfredo Mascareño y Alejandro Trapero, y el tercer lugar fue para Alejandro Corona y Oliver Partida.

En cuarta categoría, el primer lugar fue para Luis Alberto González y Sergio Roberto López, el segundo para Reymundo Iriarte y Filemón Cázarez, y el tercero para Miguel Arana y Carlos Izabal.

En quinta categoría, los campeones fueron Luis Wong y César Figueroa, el segundo lugar lo consiguieron Luis Alonso Bernal y Ricardo Jiménez, y el tercer lugar fue para David Armando Arreola y David Armando García.

Pero más allá de resultados y trofeos, este torneo deja un mensaje claro. En tiempos donde la situación económica y social no es sencilla, hubo aliados que decidieron apoyar, jugadores que dijeron sí, marcas que confiaron y personas que trabajaron sin reflectores para que todo saliera bien. A todos ellos, gracias.

Nuestro agradecimiento también a nuestros aliados; Sushi Enji, Martinez Automotriz, Zukarmex, Provipack, Espinoza de los Monteros seguros y fianzas, Iku sushi, My Beauty Date, Terrazas Lopez y Asociados, Franco Construcciones, Chata, La Mera Carnicería, Gasolineras Santa Lucía, Restaurante Mi Granja, Kinesis, ISDE, Pilolo Pizza, AJ Fast Money,Farmasi, Lucía Calderon, Revista MH Empresa, X Tres, Costco, BioMaternal, Droner, La Rica Dona, Impacto Visual, Micheladas la Petris, Skynnet, MasFoods, Grupo Afal, Sportkines, Kargo, Hotel Ocean View, Iupro, Maja, Four Padel, Eleva, SeguPro, Delia Barraza y Real Fan.

Un agradecimiento especial a Fernanda Angulo, Xiomara Verdugo y Mireya Barraza, colaboradoras del Banco de Alimentos, cuyo apoyo fue clave para que este torneo se llevara a cabo. Su entrega, organización y compromiso hicieron posible que la idea se transformara en realidad.

El 3er Torneo Anual de Pádel no fue solo un evento deportivo. Fue una muestra de que cuando se mezclan voluntad, creatividad y causa, se pueden lograr cosas grandes.

Y, sobre todo, fue un recordatorio de que jugar, competir y convivir también puede ser una forma poderosa de ayudar a quienes más lo necesitan.