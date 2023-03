Y aunque uno de los deportes preferidos del actual Presidente López Obrador consiste en culpar a los gobiernos ‘neoliberales’ del pasado de todos los males nacionales, el actual gobierno de la Cuarta Transformación no solo no ha resuelto los problemas de inseguridad y violencia organizada que aquejan a toda la nación, sino que no reconoce el fracaso en este ámbito. En los hechos, su política de ‘abrazos y no balazos’ es más parecida a la misma de Calderón, por más que traten de negarlo.

@rmartinmar SinEmbargo.MX -