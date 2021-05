El ser humano vive continuamente peleado con el tiempo. Con frecuencia considera que no hay tiempo para nada, que la vida transcurre demasiado aprisa y que cuando recapacita ya se escapó su mejor oportunidad.

Los antiguos acuñaron la fórmula: “tempus fugit”, el tiempo huye o vuela; hoy, podríamos decir que se diluye y desintegra, porque el frenesí de la vida actual es demasiado acelerado y vertiginoso. La fórmula vigente en nuestro mundo es la que dice: “Cuanto más rápido, mejor”.

Sin embargo, es fórmula acuñada para los negocios o éxitos, pero no para la propia vida, la cual pasa como fugaz cometa. La melancolía de Petrarca lo testimonia claramente: “Antes seguí deseos y esperanzas; ahora tengo un espejo ante mis ojos donde me miro y veo mi fracaso; y todo cuanto puedo me preparo para el fin de mi vida que es tan corta, pues apenas fui niño y ya soy viejo. ¿Qué, sino un día es esta vida nuestra?”

Si el tiempo vuela y se cae en pedazos, necesitamos calma y cambiar nuestra matemática existencial, como recomendó Milán Kundera: “Hay un vínculo secreto entre lentitud y memoria, entre velocidad y olvido. Tomemos una situación de lo más banal: un hombre camina por la calle. De pronto, intenta recordar algo, pero el recuerdo se le escapa. Entonces, instintivamente, afloja el paso. En cambio, alguien que desea olvidar un incidente penoso que acaba de ocurrirle acelera el paso sin darse cuenta, como si quisiera alejarse de algo que aún siente demasiado próximo en el tiempo. En la matemática existencial, esta experiencia adquiere la forma de dos ecuaciones elementales: el grado de lentitud es directamente proporcional a la intensidad de la memoria; el grado de velocidad es directamente proporcional a la intensidad del olvido”.

¿Ajusto mi matemática existencial?