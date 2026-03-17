El Cardenal Pietro Parolin, Secretario del Estado Vaticano, remarcó que reza para que todos los implicados ‘estén atentos a las profundas necesidades espirituales del corazón humano, busquen formas de humanizar la esfera digital, moldeándola como una oportunidad para la fraternidad y la creatividad, y sean profetas de esperanza, verdad y bondad en el mundo’.

El sábado 14 de marzo celebramos el Día Internacional de las Matemáticas, fecha establecida por la Unesco en su 40 Conferencia General, el 25 de noviembre de 2019.

En 2020, el tema fue “Las matemáticas están en todas partes”; en 2021, “Matemáticas para un mundo mejor”; en 2022, “Las matemáticas que unen”; en 2023, “Matemáticas para todo el mundo”; en 2024, “Jugando con las matemáticas”; en 2025, “Matemáticas, arte y creatividad”; y, en este 2026, “Matemáticas y esperanza”.

Con este motivo, el Cardenal Pietro Parolin, Secretario del Estado Vaticano, envió una carta de felicitación a la profesora matemática turca Betül Tanbay, presidenta de la Cátedra del Día Internacional de las Matemáticas, agradeciéndole su reflexiva carta, donde le informaba del seminario web conmemorativo.

El Cardenal precisó: “Al reflexionar sobre el tema ‘Matemáticas y esperanza’ en el contexto de los múltiples desafíos que enfrenta la familia humana, especialmente en el rápido desarrollo tecnológico con todo su potencial para el bien o el mal, Su Santidad anima a los participantes a considerar cómo los matemáticos pueden ser señales esperanzadoras para el mundo en general”.

Subrayó: “un área de investigación especialmente fructífera es el uso de algoritmos, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial. Tal tarea requiere no sólo esfuerzo intelectual e ingenio, sino un crecimiento integral de la persona en su totalidad, para abarcar la dimensión moral de estas tecnologías emergentes”.

Por ello, remarcó, reza para que todos los implicados “estén atentos a las profundas necesidades espirituales del corazón humano, busquen formas de humanizar la esfera digital, moldeándola como una oportunidad para la fraternidad y la creatividad, y sean profetas de esperanza, verdad y bondad en el mundo”.

Aprovecho para felicitar a mi sobrino Marco Cano Blancarte, por su brillante examen Físico Matemático.

¿Humanizo investigación y conocimiento?