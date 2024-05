“Las mamás que buscan a sus hijos es porque los aman, y nosotras amamos a nuestros hijos, por eso buscamos a nuestros familiares desaparecidos, porque no queremos que nuestros hijos vivan la misma situación que nos tocó vivir”._ Karina Arce, hermana de Alberto Arce, desaparecido en 2013 en Guerrero.

No hay una forma de ejercer la maternidad, menos cuando se atraviesa por una experiencia atroz, traumática y de impactos que, si bien se pueden aminorar, no existe retorno.

No obstante, cabe mencionar que además los impactos referidos y que son más visibles por el nivel de gravedad y fatalidad, existen otro tipo de daños que, al ser en apariencia más sutiles y silenciosos, son invisibilizados, pero deben ser nombrados y reconocidos ya que marcan la biografía de quienes experimentan la ausencia de un ser querido y afectan el acto de maternar.

Una de las afectaciones más preocupantes y de urgente atención es garantizar su seguridad, reconocerlas como defensoras de derechos humanos e incorporarlas a mecanismos de protección que respondan de manera inmediata y que realmente sean efectivos. Buscar a los seres queridos no debe costar la vida. (1) El amplio umbral de permisibilidad de la inseguridad coloca a las madres buscadoras en un contexto de amenazas y riesgos constantes. Lo anterior, ante un Estado que no ha garantizado su protección y donde los perpetradores gozan de absoluta impunidad.

Política de desatención: una deuda transexenal

La violencia institucional y burocrática encarnada en las maternidades buscadoras, a través del desinterés, la indiferencia y el desdén de una política que atienda dignamente a las víctimas, evidencia que estas no son prioridad para el Estado. Por el contrario, el abandono, el deterioro y el desgaste, han sido la apuesta de la política de desatención que ha perdurado durante sexenios. Una apuesta por la derrota de las sujetas políticas que hacen frente a las prácticas y discursos patriarcales del Estado y las instituciones que desprecian la vida, la dignidad de los muertos y burocratizan el dolor. Ellas, pese a la corriente, desafían la figura de la “víctima ideal” acorde al modelo neoliberal: la “buena víctima”, pasiva, aislada, sumisa que no exige y acepta lo que se le da sin cuestionamientos.

La lucha por la vida tiene rostro de mujer

No hay una forma de ejercer la maternidad, menos cuando se atraviesa por una experiencia atroz, traumática y de impactos que, si bien se pueden aminorar, no existe retorno. Por ello, hay que hablar de maternidades en plural, pues no constituyen una masa homogénea y universalizada de la experiencia de buscar y maternar, ni existen fórmulas estándar de cómo se viven y enfrentan los daños, y las herramientas que pueden tener para transitarlos. Antes bien son mujeres historizadas que, en su singularidad, al encontrarse con otras, reconfiguran el significado de ser mujer y madre en búsqueda.

Partir de lo anterior permitirá aproximarnos a los impactos de una forma densa y diferenciada, que no responda a una homogenización de las sujetas políticas sino a una diversidad de mujeres singulares que habitan contextos específicos. Tener esto en consideración, permitirá trazar los impactos continuados y situados con enfoque de género, diferencial y psicosocial, considerando la manera en que son experimentados y enmarcándolos en su imbricación con las violencias estructurales, de género, institucionales y extremas que coexisten, son dinámicas, mutables y operan de manera simultánea bajo el paraguas de los poderes sistémicos (5) que las produjeron víctimas.

Documentar y acompañar los impactos más visibles, así como aquellos que son más silenciosos, es una labor de quienes caminamos en los procesos de búsqueda, verdad y justicia. Construir políticas públicas bajo esquemas rigurosos de atención integral, eficaz y sostenida en el tiempo es la responsabilidad estatal, que no claudicaremos en señalar. Ante el cierre y transición de administración, es fundamental la implementación de una agenda de política victimal que contemple con seriedad la urgencia de la atención integral, reconociendo que es una deuda histórica.

Las maternidades en búsqueda siembran las semillas para gestar, cuidar y defender la vida para hacerla florecer. Al reclamar en el espacio público la presencia de sus seres amados, politizan la existencia de esas vidas para devolverles el carácter humano que se les intentó arrebatar al desaparecerles. Este 10 de mayo, como desde hace más de una década, seguimos en exigencia de quienes nos faltan. ¡Hasta encontrarles!

La autora es Alejandra Ramírez, investigadora en el Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

1. De 2010 a la fecha, 22 familiares en búsqueda han sido asesinados, principalmente, mujeres y madres. En lo que va de este sexenio, han sido 17 los asesinatos, y en lo que va de este año en curso, han ocurrido 2 casos.

2. Para leer más sobre este tema se sugiere leer “Madres buscadoras que mueren sin encontrar”: https://www.sinembargo.mx/09-05-2022/4179437

3. Puede consultar la LGV en el siguiente enlace: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

La audiencia “México: protección de mujeres buscadoras” ante la CIDH, se realizó el 28 de febrero de 2024, se puede ver en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=wqBva4WKue8

4. El documento se puede obtener en el siguiente link de descarga: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CED/PrincipiosRectores_DigitalisedVersion_SP.pdf

5. Para abonar a la comprensión de los asesinatos de las madres buscadoras en su conexión con los poderes sistémicos y las violencias que emanan de estos, sugiero leer el texto “La muerte violenta de las madres buscadoras: el sufrimiento y el castigo como entramados de los poderes sistémicos”: https://www.youtube.com/watch?v=wqBva4WKue8