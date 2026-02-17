Con las rastreadoras marchando por sus desaparecidos, las ausencias punzando en el sentimiento social, y el asedio de la delincuencia en colonias populares, el Carnaval va

Hay que partir de reconocer la realidad que trascendió el fin de semana hacia las audiencias nacionales e internacionales que corresponde a un Mazatlán de fiesta con su Paseo Claussen y Avenida del Mar tomadas por miles de habitantes y turistas que disfrutaron del Carnaval en paz. Lo logró la gente que desde la familia, el tour turístico o el albedrío particular decidió borrarle a la tierra de venados cualquier rasgo de barbarie y recalcarle el sonido de la tambora y la alegoría a lo pacífico plasmada en luces, oropel y comparsas catárticas.

La resistencia lúdica frente a la atrocidad empezó con el combate naval que propone la pirotecnia como derrota al plomo y la pólvora. Luego la quema del mal humor y la debida cautela de indultar a los cabecillas de las células del narco que chocan y en cambio condenar a la hoguera al inofensivo organizador de un concurso de belleza que se atrevió a insultar a nuestra beldad mexicana. Y el breve espacio cedido a la poesía por si acaso allí renace la esperanza.

Así pues, a nadie se le acuse de expiar sus penas durante la festividad de seis días pues está permitido a todos abrir pausas que fluctúan entre el abatimiento y el entusiasmo. Nada de malo tiene alternar máscaras de aflicción y diversión si al final de cuentas allí estuvieron presentes el espíritu de las víctimas y los sobrevivientes de carne y hueso, en esa extraña fusión enfriada por la brisa de las olas que igual luchan por escapar del mar y unirse a la pachanga.

Sin mayor preludio, emergió el Mazatlán que queremos, que necesitamos y que rescatamos. Sí, con todo y el verde olivo camuflado entre la multitud, el miedo a todo aquello que replique la onomatopeya de guerra, con los hijos temerosos pegados al regazo de sus madres y padres que hicieron la función de centinelas de sus críos. Con las rastreadoras marchando por sus desaparecidos, las ausencias punzando en el sentimiento social, y el asedio de la delincuencia en colonias populares, el Carnaval va.

Que vivan los reinados populares por encima de los imperios del crimen. La muchedumbre que le rinde pleitesía a las hermosas Anahí I y Mariana I y las pequeñas Eileen I y Noelia I, así como al feo Javier I, “El Chiras”, Rey de la Alegría. Las auténticas majestades de los mazatlecos cuando llega la hora de destronar la zozobra, apología y adoración asociadas a los capos y sus sicarios.

Arriba también la tambora que al conjuro de los papaquis a todos nos impone el edicto real que hace que la música de banda sea el cordón umbilical común de los sinaloenses, punto de encuentro en las buenas y en las malas. Convocatoria a que ningún pie se quede quieto cuando la tuba suena a zureo de paloma blanca que domestica tanto al cerril como al citadino y nos mimetiza en la idea de que el hecho de ir a Mazatlán logra el prodigio de que hasta el pobre se sienta millonario.

Así libra las batallas la sociedad sinaloense en sus propios contextos y términos pese a la atroz acometida del hampa que le apuesta al horror que irradia desde La Concha a El Carrizo y de la sierra a la costa. Las mismas cruzadas de esperanza y perseverancia que invariablemente han podido instalar la civilidad por más tiempo que tomen las adversidades o más tarde la luz en aparecer al final del túnel.

Pronto se conocerán las cifras de asistentes, la derrama económica aportada, y los datos de la seguridad pública lograda, pero mientras tanto el gran aforo humano y la majestuosidad de los eventos y del desfile permiten deducir el abrumador triunfo de las masas y del espectáculo, conquista con arsenales de confeti y diamantina atribuible al bando de aquellos que no la deben aunque sí la temen.

De ninguna manera, con o sin Carnaval, debe confundirse la solidaridad ciudadana para las víctimas y el luto generalizado por los inmolados y sus familias, con la actividad placentera que hoy concluye en Mazatlán. Toda tragedia trae implícito el reclamo de honrar a los caídos y de ellos tomar la fuerza para emerger desde las desgracias.

Es que habrá quienes pretendan añadirle más peso a la de por sí cargada conciencia de los pacíficos, elucubrando que el Carnaval es desmemoria cuando en realidad es sólo resiliencia.