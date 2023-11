No obstante que la tierra de venados es un paraíso para los sinaloenses y entidades cercanas, no se diga para los mazatlecos, todavía no lo perciben así los excursionistas del resto de País y menos los extranjeros. Gobierno y empresarios necesitan ser más audaces para meterse al mercado de sol, playa y entretenimiento y lograr mejor tajada de los 21 mil 182 millones de dólares que los visitantes internacionales dejaron en México en los primeros ocho meses de 2023

Guardadas las proporciones, el hecho de que Mazatlán sea la sede desde ayer de la Convención Anual de la Florida Caribbean Cruise Association es equivalente a la realización del Tianguis Turístico de abril de 2018 en el mismo destino de playa, porque independientemente de la oportunidad de negocios que significa para la industria sin chimeneas la enorme utilidad que deja tiene que ver con la confianza que emana hacia todo el sector de la hospitalidad y servicios asociados. O dicho en sentido figurado, la cumbre crucerista es como el navío que aparece cuando el náufrago está a punto de desfallecer. Es que a Mazatlán no le va nada mal con la captación del turismo de la zona circundante, pero debe ir por el mercado de alta rentabilidad y larga permanencia que es el estadounidensee, europeo y asiático. La Convención de la FCCA representa sin duda un paso hacia allá. A Mazatlán le es inaplazable posicionarse en la oferta de viajes para otras regiones de México y del Mundo al depender actualmente esta rama de la economía local de visitantes de los estados de mayor proximidad con Sinaloa. Si jala la atención de más paseantes nacionales e internacionales, atrae también mayor inversión privada de cadenas de hoteles, restaurantes, diversión, líneas aéreas y promotores turísticos. No obstante que la tierra de venados es un paraíso para los sinaloenses y entidades cercanas, no se diga para los mazatlecos, todavía no lo perciben así los excursionistas del resto de País y menos los extranjeros. Gobierno y empresarios necesitan ser más audaces para meterse al mercado de sol, playa y entretenimiento y lograr mejor tajada de los 21 mil 182 millones de dólares que los visitantes internacionales dejaron en México en los primeros ocho meses de 2023. Por eso resulta estratégicamente puntual el evento de la FCCA, inaugurado ayer por el Gobernador Rubén Rocha. El Mandatario estatal le atinó cuando en 2021 les solicitó en La Paz a los ahora huéspedes que consideraran a Mazatlán para próximas convenciones. Michele M. Paige, dirigente de la Asociación, recordó que en el 2010 Mazatlán recibió a medio millón de pasajeros en los cruceros que lo visitaron pero en un parpadeo todo eso se fue, no debido a las personas que se benefician de esta industria sino como consecuencia de los problemas de inseguridad que se empezaron a generalizar. “¿Pero qué hizo Sinaloa? Trabajaron más duro para crear un producto fenomenal, un producto de demanda, creando seguridad para nuestros pasajeros y tripulantes. Tener a todos aquí es un tributo al estado de Sinaloa”, dijo y Rocha Moya, en respuesta, le expresó que “pusimos cuidado en la preocupación de ustedes, de mejorar la seguridad. Si yo les digo: sálganse de Mazatlán, váyanse a El Rosario, o a El Quelite, a La Noria, o váyanse a El Fuerte, es porque tenemos garantizada la seguridad”. ¿Podría ser este el momento para que Mazatlán se decida jugar en las grandes ligas de la anfitrionía turística? De la más reciente información de Datatur, el sistema de medición del sector implementado por la Secretaría de Turismo federal, deriva que de enero a agosto de 2023 Mazatlán casi sale del top ten nacional de ocupación hotelera al ubicarse en la posición 10 con el 67.9 por ciento, prácticamente lo mismo que en 2022, continuando rezagado frente a otros destinos como Akumal y Playacar, de Quintana Roo, con 84 por ciento y un crecimiento este año del 6.7 por ciento, Cabo Sal Lucas (79 por ciento), Nuevo Nayarit (76.2 por ciento) y Cancún (76.1 por ciento). No se diga en la preferencia de los 13 millones 225 mil turistas extranjeros que llegaron a México en el mismo período y donde la Perla del Pacífico prácticamente no pinta entre los lugares más visitados, excepto por los canadienses de los que llegaron 16 mil 790. Los de Estados Unidos, Colombia, Reino Unido y España no tienen en sus periplos al puerto sinaloense y privilegian a Cancún, Ciudad de México, Los Cabos y Puerto Vallarta. Falta trabajar mucho para seducir a los estadounidenses que representan el 62.9 por ciento del total de visitantes internacionales a México. En lo que respecta a turismo naviero, los 6 millones 257 mil pasajeros que de enero a agosto visitaron suelo mexicano beneficiaron principalmente a Cozumel, Majahual, Ensenada, Cabo San Lucas y Puerto Vallarta que captaron el 89.4 por ciento. Sin embargo, aquí hay un filón a explotar turísticamente ya que en el año en curso ha aumentado en 52 por ciento el flujo de cruceristas a los puertos nacionales, en tanto el aumento en arribo de embarcaciones creció en 11.7 por ciento. Y sí. Al realizarse en Mazatlán el Tianguis Turístico Nacional de 2018 atrajo el interés de grandes capitales del monstruo hotelero; hoy con la Convención de la FCCA está emplazado el puerto a lograr que el turismo naviero elija al destino sinaloense entre los lugares de desembarque para superar la meta de 600 mil visitantes este año.

Sedúcelos, Diosa Sirena, A través de cantos cautivantes, Y que nuestro sol y arena, hechicen a estos navegantes.

El crucero de los pretensos