Soy una persona curiosa, y cada tanto tiempo me pregunto cosas sobre temas diversos, las cuales me permito compartirle.

Me llama enormemente la atención el hecho de que el Gobierno se dedique a la producción del Chocolate; esta semana la titular de Alimentación para el Bienestar señaló que sus productos eran muy sanos, que no tenían conservadores o endulzantes artificiales. En lo particular no entiendo la necesidad de que el Gobierno produzca chocolate en barra, de mesa y en polvo. De igual manera no entendí cuando en el sexenio pasado se lanzó el gas del bienestar, que creo a la fecha ya no existe, veremos qué pasa con este chocolate del bienestar, ¿se le antoja? Por cierto, ¿todo debe ser del bienestar? ¿Gas del bienestar? ¿Alimentación del bienestar? ¿Chocolate del bienestar?

El Ministro electo Hugo Aguilar, quien presidirá la SCJN, ha mencionado en diversas entrevistas que “tendrá mano dura” en casos relacionados con el pago de impuestos, pero los ministros de la SCJN deben versar su actuar en la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones de los jueces de Distrito o Tribunales Colegiados, no en si hubo mano dura o blanda, ¿le parece adecuada está declaración?

En nuestra entidad, en la elección judicial pasada, no se eligió integrantes del Poder Judicial local, seguramente para la próxima así será. En el Estado de México si se realizó elección del Poder Judicial local, y se ha anunciado un curso “intensivo” de dos meses para capacitar a los 55 jueces y 35 magistrados electos, quienes entrarán en funciones el próximo mes de septiembre, lo cual seguramente no está mal, lo que llama la atención es la declaración del Presidente del Poder Judicial en dicho estado, Fernando Díaz Juárez, quien dijo que lo anterior era para que los nuevos perfiles “no lleguen en cero”. ¿Cree que este curso intensivo de dos meses sea suficiente?

Lo dije con anterioridad y lo digo nuevamente, ¿que será lo próximo que elegiremos? Tengo la teoría que será a los médicos del Sector Salud, para ahora sí tener “médicos del bienestar” o quizá “Salud del bienestar” ¿Cuál le parece mejor?

La semana pasada se realizó una marcha contra la “gentrificación” en CDMX. Si no sabe que es la gentrificación, le comento que según la RAE es un proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. En esta marcha en concreto se vandalizaron comercios y hubo robo de mercancías dejando una pérdida de 12 millones de pesos, cabe aclarar que dicha marcha empezó de manera pacífica, pero como suele suceder, se tornó violenta. En la marcha se gritó en contra de los “gringos” que viven en dicha zona, llamándome la atención un cartel que decía: “Gringo respect my culture, learn spanish, pay taxes” (gringo respeta mi cultura, aprende español y paga impuestos), al cartel le cambias la palabra gringo por mexican y spanish por english y es un cartel de un ciudadano americano que marcha en contra de los inmigrantes en su país, de esas marchas que por lo general se critican en nuestro país.

Para terminar, esta misma semana se realizó una marcha en CDMX por parte del personal de Salud que protestaban por la falta de insumos, la cual fue contenida por elementos de seguridad... qué curioso que la marcha contra la gentrificación no fue contenida, ¿verdad?

Disculpe Usted estas preguntas que me hago de vez en cuando.

PD 1. El día de ayer, por primera vez en su sexenio, la titular del Ejecutivo federal estuvo en Culiacán. ¿Qué le pareció su primera visita? ¿Dijo la palabra bienestar?

PD 2. El día de hoy es el Día del Abogado; felicitación para el mejor abogado que conozco, mi padre, el licenciado Salomón Gaxiola Castro.