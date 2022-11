MedBeds (2)

‘Una persona no puede operar esta tecnología médica sin capacitación médica. Por ejemplo, si tiene un paciente con insuficiencia cardíaca o con lesiones graves por un accidente automovilístico, necesita saber primeros auxilios y cómo tratar al paciente antes de ingresar a la cama médica’

Una persona no puede operar esta tecnología médica sin capacitación médica. Por ejemplo, si tiene un paciente con insuficiencia cardíaca o con lesiones graves por un accidente automovilístico, necesita saber primeros auxilios y cómo tratar al paciente antes de ingresar a la cama médica.

Un profesional necesitará saber leer ciertas anomalías que la cama está detectando. Mucha gente no entenderá la tecnología médica. Esta no es una tecnología que alguien pueda simplemente presionar un botón para operar. No es así en absoluto.

2. Centros. Tengo entendido que inicialmente estarán en los principales centros esparcidos por cada estado y no estarán disponibles para su compra. Hasta donde yo sé, su aplicación dependerá de la necesidad, los servicios ya disponibles. Habrá oportunidades para otras tecnologías mientras se espera si son necesarias.

3. Entrenamiento. ¿Sabe si habrá un programa de capacitación para Med Beds o la tecnología menor disponible para aquellos que no han sido adoctrinados en una universidad? Es posible que haya una escasez de médicos, ya que muchos de ellos serán acusados de crímenes de lesa humanidad.

Básicamente, primero se acercará a los trabajadores de la salud o personas con conocimientos médicos que realmente tengan una vibración más alta. Inicialmente, los profesionales médicos serán seleccionados solo por invitación.

Se capacitará a las personas en todos los tipos de camas médicas, ya que cada centro tendrá varios tipos de camas. Cada miembro del personal deberá estar capacitado para operar las camas médicas.

4. Sin costo de capacitación. Los seres militares y benévolos proporcionarán el entrenamiento. Inicialmente, la formación no tiene ningún costo. El tipo de formación será relevante para su experiencia individual. Por ejemplo, una enfermera auxiliar requerirá más formación que un neurocirujano.

5. Equipo. Si desea tener un centro de camas médicas, necesitará seis quirófanos y siete camas médicas; dos en una de las habitaciones que deberían ser extragrandes. Será necesario que haya una sala previa al procedimiento y una sala de recuperación. Ambos con unas 30 camas cada uno. Además, una sala para pasar la noche con aproximadamente 27 habitaciones, cada una con cuatro o más camas. También se necesitaría aproximadamente de 15 a 20 consejeros más cualquier otro personal holístico. También necesita personal de apoyo como recepcionistas, personal de cafetería, limpieza, personal de lavandería, guardias, etc. Luego vienen los médicos y técnicos que operarán las camas. Además, necesitará muchas enfermeras para la atención previa y posterior. Es una tarea enorme, por lo que durante bastante tiempo, Med Beds estará controlada por el ejército y la alianza