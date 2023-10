Lo de Martín Pérez y Memo Romero podría tratarse más de escenografía que de factibilidad, puesto que es un secreto a voces que ahorita la apuesta es a favor de Mejía López, excepto que al incidir una serie de valoraciones políticas, económicas y sociales los actores y factores decisorios determinen el golpe de timón de último momento.

Circuló fuerte en las redes sociales la fotografía en que aparecen los dirigentes del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, en el País, y Roxana Rubio, en Sinaloa, junto a Juan Alfonso Mejía López, Martín Pérez Torres y Guillermo Romero Rodríguez, que serían los tres perfiles de donde saldrá el candidato a la Alcaldía de Mazatlán abanderado por el Frente Amplio por México, en caso de que logren dejar fuera a las aspirantes mujeres y si ya no fuera vigente la vieja norma de la política que dice que el que se mueve no sale en la foto.

De hecho, la decisión ya apunta hacia Juan Alfonso Mejía López debido a consensos en sectores empresariales del sur, la empatía de las siglas panista, priista y perredista, y la intensa autopromoción que el ex Secretario de Educación Pública y Cultura realiza en las plataformas digitales. Si el método de selección fuera la encuesta, lo gana; si se acude a designación directa, también prácticamente la tiene en la bolsa.

Por lo pronto Mejía López tiene garantizado el apoyo del PAN, partido al cual es más cercano ideológicamente, y podría lograr el asentimiento de Paola Gárate en la eventualidad de que el bloque opositor al Movimiento Regeneración Nacional le asigne al albiazul la posición marismeña, sin embargo, faltaría conocer la opinión del líder general del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien en 2021 se le atravesó a quien figuraba como uno de los favoritos para ser el candidato a Gobernador tanto del entonces Mandatario Quirino Ordaz como de la cúpula de la Iniciativa Privada.

Lo de Martín Pérez y Memo Romero podría tratarse más de escenografía que de factibilidad, puesto que es un secreto a voces que ahorita la apuesta es a favor de Mejía López, excepto que al incidir una serie de valoraciones políticas, económicas y sociales los actores y factores decisorios determinen el golpe de timón de último momento. De ser así nada de extraño sería que el ex director general de la organización Mexicanos Primero se estancara en la fase de destapes, pues así como “Alito” decidió sacarlo de la jugada sucesoria de Quirino Ordaz, en 2012 buscó dirigir al PAN en Sinaloa y el cargo finalmente lo ganó Edgardo Burgos Marentes.

Los virajes siempre son posibles y Mejía lo sabe mejor que nadie. Un elemento que los detonaría sería la medición de escenarios en razón del proyecto de generarle a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez el mayor número de votos en los municipios, a través de candidaturas arrolladoras. Otro tiene que ver con la definición de si irá una mujer u hombre en busca de la Alcaldía por aquello de la paridad de género que establecen las leyes electorales.

En el primero de los supuestos el FAM cotejará la capacidad tractora de sufragios que posea Mejía frente a la de adversarios morenistas como Édgar González Zataráin y Fernando Pucheta Sánchez. Y en este escenario los líderes en negocios de Mazatlán respaldarían sin objeciones tanto la postulación del actual Presidente Municipal buscando la reelección, como la del ex Alcalde con ascendencia en el sector privado. Y en el segundo estado de cosas tendrían que enfrentarse Maribel Chollet por el Frente Amplio y Celia Jáuregui Ibarra por Morena y coaligados.

Esto quiere decir que ocurrirán bastantes vicisitudes, interactuarán distintas valoraciones, antes que se concrete la candidatura de Mejía López, apoyada por el PAN y asociados. Marko Cortés abre demasiado la escena 2024 para la Perla del Pacífico al señalar, rodeado de los tres pretensos y de Roxana Rubio, que vienen grandes cosas para Mazatlán. Siendo realistas todo puede suceder, hasta un desvió hacia la opción “B” y que al no ser ungido el prianredista ex titular de la SEPyC éste opte por su particular segunda vía, que es el Partido Sinaloense.

Mejía es el que más se mueve porque sabe que en los tiempos modernos funciona lo contrario a lo que planteó en el Siglo 20 el sempiterno líder obrero Fidel Velázquez, con aquello de que el que se mueve no sale en la foto. A la inversa, es de cara al 2024 donde es necesario moverse mucho, tanto como la jirafa al sentirse perseguida por el león, para aparecer en el retrato de la percepción política que los electores comienzan a bosquejar.

Ser Presidente Municipal es un viejo sueño que tiene pendiente de cumplir Juan Alfonso Mejía, inclusive desde antes de pretender la Gubernatura de Sinaloa. Cuando fue Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán en el tercer período de Alejandro Higuera como Alcalde anidó en él esa meta y allí pone hoy todos sus afanes. Y aun cuando el Frente Amplio por México le negara la oportunidad, es muy probable que lo postule al cargo el PAS.

Además, posee una trayectoria académica que no tienen los demás competidores, aunque en la actual fase de desarrollo de la democracia mexicana todavía importan poco los currículums brillantes. En razón de ello vale sincerar la coyuntura en la que es altamente posible que sea el candidato del PAN, PRI y PRD a la Alcaldía de Mazatlán, pero si quiere conquistar la aceptación popular tendrá que eclipsar un poco al Mejía erudito y resaltar más a Juan pueblo.