Mejores libros del segundo semestre

De Keyle la Pelirroja a El Poemar. Antología Poética, estos son los seis mejores libros que leí en el primer semestre de 2025

De los libros de literatura que leí en el primer semestre de 2025, estos seis son las que me parecen las mejores. De ellos han aparecido reseñas en estas páginas. Son obras de autores de Polonia, Japón, Marruecos, México y El Salvador. Dos de ellos Premio Nobel de Literatura.

Keyle la Pelirroja (Acantilado, 2023), es obra del polaco Isaac Bashevis Singer (Polonia, 1904 – Estados Unidos, 1991), Premio Nobel de Literatura en 1978, que siempre escribió en yiddish. La novela se divide en dos partes, la primera transcurre en Varsovia, Polonia, y la segunda en Nueva York, Estados Unidos. Se cuenta la historia de Keyle, una prostituta judía, quien, después de encontrarse en Varsovia, con Búnmem, joven hijo de un rabino, se propone llevar otro tipo de vida, y con él emigra a América. Está la vida de los bajos fondos, la prostitución, el crimen y la corrupción, y también la vida comunitaria y de familia, las costumbres, la cocina y las festividades religiosas de la comunidad judía.

Lo bello y lo triste (Austral, Barcelona, 2011), es obra del japonés Yasunari Kawabata (Osaka, Japón, 1899) que en 1968 gana el Premio Nobel de Literatura, fue el primer japonés en obtenerlo. La historia de desarrolla en el Japón del siglo 20 entre las ciudades de Kioto y Kamakura, el tema central es la elaborada venganza que trama Keiko, discípulos de la pintora Otoko, que a los dieciséis años fue abandonada por su amante Oki. El autor desarrolla con profundidad la psicología de cada uno de sus personajes, y lo hace con una gran gama de matices que nos dicen quiénes son y la motivación de su actuación. Está presente la belleza del paisaje y de las construcciones centenarias, de los templos y las tumbas, y también las costumbres propias de Japón.

El país de los otros (Editorial Cabaret Voltaire, Madrid, 2021) es una obra de la escritora Leila Slimani (Rabat, Marruecos, 1981) hija de padre marroquí y madre franco-argelina. En la novela se cuenta la historia de Mathilde, una joven alsacaina, que en 1944 se enamora de Amine Belhach, combatiente marroquí del ejército francés durante la II Guerra Mundial. Al fin de la guerra se casan y el matrimonio viaja a Marruecos para establecerse en Meknés. La historia abarca diez años de vida de la pareja, es la primera parte de una trilogía que narra la vida de tres generaciones de una familia marroquí.

Miradnos bailar (Editorial Cabaret Voltaire, Madrid, 2023) de la escritora Leila Slimani (Rabat, Marruecos, 1981), hija de padre marroquí y madre franco-argelina, es la segunda de la trilogía que narra la vida de tres generaciones de una familia marroquí, que se inspira en su propia historia. La historia que se cuenta se desarrolla en un ir y venir entre los relatos íntimos del ámbito familiar y la realidad política y social por la que atraviesa Marruecos, ya independiente. La autora, con precisión y detalle, sitúa a sus personajes en el contexto contradictorio de una sociedad que deja el pasado e ingresa a la modernidad occidentalizada. En esa realidad las y los jóvenes deben de encontrar su nueva identidad y su propia forma de vida.

Tu sueño imperios han sido (Alfaguara, México, 2022), del mexicano Álvaro Enrigue (Guadalajara, Jalisco, 1969) narra el encuentro en 1519, entre los españoles, al mando de Hernán Cortés, y la corte de Moctezuma, el emperador azteca. Los hechos y los diálogos entre los personajes son una construcción que surge de la mente del autor, que se ha preparado con abundante literatura histórica sobre el tema, para para abordar la tarea. El autor construye, con imaginación documentada, cómo pudieron haber sido los diálogos y el comportamiento de pareja, entre Cortés y Malinalli, La Malinche; entre Cortés y Moctezuma, y de este con los nobles de su corte.

El Poemar. Antología Poética (Celdas Ediciones, San Salvador, El Salvador, 2024) del salvadoreño Luis Melgar Brizuela (Suchitoto, 1943 – San Salvador, 2024), se compone de 101 poemas, que son parte de 13 libros, que fueron escritos entre 1968 y 2022 en El Salvador y México. Un lapso de 54 años. En mi lectura, encuentro cuatro grandes caminos, para entender y desentrañar la obra de este poeta: El camino del humanismo; El camino del compromiso político; El camino de la Cultura Mesoamericana y El camino de Dios. En la obra de Melgar Brizuela está el grito profético, que llegue la justicia y el fin de la opresión de los pobres, que son hijos de Dios.